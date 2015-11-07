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Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич: обзор матча 07 ноября 2015
Манчестер Юнайтед
07.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
52'
Д. Лингард
90+1'
Х. Мата (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Мата
90'
+1
90'
Красная карточка
Г. Маколи
85'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
К. Брант
Замена
А. Эррера
️️️️
У. Руни
82'
Замена
К. Бортуик-Джексон
️️️️
М. Рохо
76'
72'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Х. Саломон Рондон
72'
Замена
С. Бераино
️️️️
Д. Моррисон
65'
Желтая карточка
К. Брант
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Э. Янг
62'
Желтая карточка
М. Рохо
61'
60'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 1:0!
Д. Лингард
52'
43'
Желтая карточка
К. Доусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Рики Ламберт
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
15
Янг
5
Рохо
6
Смоллинг
17
Блинд
31
Швайнштайгер
16
Кэррик
77
Лингард
64
Мата
9
Марсьяль
32
Руни
3-5-1-1
13
Майхилл
35
Эванс
36
Маколи
15
Доусон
11
Брант
7
Моррисон
16
МакКлин
24
Флетчер
22
Якоб
29
Сессеньон
23
Рондон
5
Рохо
3
Бортуик-Джексон
3
Бортуик-Джексон
5
Рохо
15
Янг
4
Джонс
4
Джонс
15
Янг
32
Руни
21
Эррера
21
Эррера
32
Руни
11
Брант
20
МакМанаман
20
МакМанаман
11
Брант
23
Рондон
17
Ламберт
17
Ламберт
23
Рондон
7
Моррисон
38
Бераино
38
Бераино
7
Моррисон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
44
Серхио Ромеро
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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