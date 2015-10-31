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АПЛ 2026/2027
Суонси - Арсенал
Суонси - Арсенал: обзор матча 31 октября 2015
Суонси
31.10.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
49'
О. Жиру
68'
Л. Косиельни
73'
Х. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Арсенал
90'
+3
Замена
А. Ивоби
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Э. Уилльямс
89'
Замена
Эдер
️️️️
К. Сун-Юн
85'
Замена
Л. Бриттон
️️️️
Б. Гомис
85'
84'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Х. Кэмпбелл
84'
Замена
К. Чамберс
️️️️
О. Жиру
Замена
М. Барроу
️️️️
Д. Монтеро
79'
73'
ГОЛ! 0:3!
Х. Кэмпбелл
68'
ГОЛ! 0:2!
Л. Косиельни
Желтая карточка
К. Сун-Юн
57'
49'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
М. Озил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
77
Моду Барроу
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
4-3-2-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
6
Фернандес
5
Уилльямс
26
Ноутон
26
Шелви
40
Ки Сун-Юн
10
Монтеро
24
Айю
10
Сигурдссон
18
Гомис
4-1-1-1-3
1
Чех
2
Бельерин
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
13
Коклен
8
Касорла
10
Озил
4
Санчес
10
Кэмпбелл
9
Жиру
18
Гомис
7
Бриттон
7
Бриттон
18
Гомис
10
Монтеро
77
Барроу
77
Барроу
10
Монтеро
40
Ки Сун-Юн
24
Эдер
24
Эдер
40
Ки Сун-Юн
10
Кэмпбелл
3
Гиббс
3
Гиббс
10
Кэмпбелл
9
Жиру
12
Чамберс
12
Чамберс
9
Жиру
10
Озил
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Озил
Остались в запасе
Суонси
Арсенал
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Суонси - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в повторе, 19:55)
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