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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: обзор матча 31 октября 2015
Кристал Пэлас
31.10.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
М. Рохо
Замена
М. Йединак
️️️️
Й. Кабай
80'
Желтая карточка
Д. Гэйл
79'
78'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Х. Мата
69'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Б. Швайнштайгер
66'
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Дармиан
53'
Желтая карточка
М. Дармиан
47'
Желтая карточка
К. Смоллинг
Желтая карточка
М. Келли
26'
Желтая карточка
Й. Кабай
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Янник Боласи
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
4-4-1-1
13
Хеннесси
16
Келли
17
Делэйни
24
Данн
25
Уорд
11
Боласи
29
Кабай
11
МакАртур
40
Панчеон
10
Заа
34
Гэйл
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
36
Дармиан
6
Смоллинг
5
Рохо
17
Блинд
14
Шнейдерлен
31
Швайнштайгер
21
Эррера
64
Мата
9
Марсьяль
32
Руни
29
Кабай
15
Йединак
15
Йединак
29
Кабай
36
Дармиан
15
Янг
15
Янг
36
Дармиан
31
Швайнштайгер
25
Феллайни
25
Феллайни
31
Швайнштайгер
64
Мата
77
Лингард
77
Лингард
64
Мата
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
1
Хулиан Сперони
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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