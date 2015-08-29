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Манчестер Сити - Уотфорд
Манчестер Сити - Уотфорд: обзор матча 29 августа 2015
Манчестер Сити
29.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
47'
Р. Стерлинг
56'
Фернандиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Уотфорд
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Р. Стерлинг
89'
76'
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Э. Капу
Замена
Ф. Делф
️️️️
Д. Сильва
75'
72'
Замена
М. Лаюн
️️️️
О. Игало
63'
Желтая карточка
С. Предль
63'
Замена
И. Анья
️️️️
А. Абди
ГОЛ! 2:0!
Фернандиньо
Пас отдал
Д. Сильва
56'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Б. Санья
47'
Замена
С. Насри
️️️️
Х. Навас
46'
43'
Желтая карточка
А. Ньом
Желтая карточка
В. Компани
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
18
Фабиан Делф
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Харт
16
Навас
5
Мангала
4
Компани
11
Коларов
5
Фернандиньо
3
Санья
42
Туре
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Агуэро
4-1-3-2
1
Гомес
12
Ньом
20
Кэткарт
4
Предль
25
Холебас
6
Капу
14
Хурадо
22
Абди
85
Бехрами
14
Дини
9
Игало
16
Навас
14
Насри
14
Насри
16
Навас
21
Сильва
18
Делф
18
Делф
21
Сильва
19
Стерлинг
17
Ихеначо
17
Ихеначо
19
Стерлинг
9
Игало
19
Лаюн
19
Лаюн
9
Игало
6
Капу
26
Уотсон
26
Уотсон
6
Капу
22
Абди
21
Анья
21
Анья
22
Абди
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уотфорд
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Манчестер Сити - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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