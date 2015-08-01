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Расписание матчей
Суперкубок Германии
Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 01 августа 2015
Вольфсбург
01.08.2015, суббота, 21:30
Суперкубок Германии
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Бавария
89'
Н. Бендтнер
49'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Вольфсбург - Бавария
ГОЛ!
Н. Бендтнер
5:4
ГОЛ!
Д. Коста
4:4
ГОЛ!
М. Крузе
4:3
ГОЛ!
Ф. Лам
3:3
ГОЛ!
А. Шюррле
3:2
ГОЛ!
А. Роббен
2:2
ГОЛ!
К. Де Брюйне
2:1
Пенальти не реализован!
Х. Алонсо
ГОЛ!
Ф. Родригес
1:1
ГОЛ!
А. Видаль
0:1
ГОЛ! 1:1!
Н. Бендтнер
Пас отдал
К. Де Брюйне
89'
82'
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Мюллер
81'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
И. Перишич
76'
72'
Замена
А. Видаль
️️️️
Т. Алькантара
71'
Замена
Рафинья
️️️️
Р. Левандовски
Желтая карточка
Налдо
70'
Замена
М. Крузе
️️️️
И. Перишич
69'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
69'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Д. Калиджиури
62'
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
34'
21'
Желтая карточка
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
27
Налдо
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЛВ
21
Филипп Лам
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
3-1-2-3-1
1
Кастелс
27
Налдо
5
Клозе
20
Виейринья
23
Гилявоги
44
Родригес
27
Арнольд
14
Перишич
11
Де Брюйне
20
Калиджиури
12
Дост
4-1-1-2-2
1
Нойер
10
Роббен
17
Боатенг
5
Алаба
4
Бенатиа
21
Лам
3
Алонсо
11
Коста
6
Алькантара
13
Мюллер
9
Левандовски
20
Калиджиури
20
Шюррле
20
Шюррле
20
Калиджиури
14
Перишич
10
Крузе
10
Крузе
14
Перишич
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
9
Левандовски
13
Рафинья
13
Рафинья
9
Левандовски
6
Алькантара
23
Видаль
23
Видаль
6
Алькантара
13
Мюллер
27
Гетце
27
Гетце
13
Мюллер
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Помощники судьи:
Доминик Шааль
Марсель Пельгрим
Резервный судья:
Йохен Дреес
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Евроспорт 2
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