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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Ювентус
Палермо - Ювентус: обзор матча 21 февраля 2009
Палермо
21.02.2009, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
27'
М. Сиссоко
79'
Д. Трезеге
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Ювентус
+1
Замена
К. Поульсен
️️️️
М. Сиссоко
Замена
Д. Тедеско
️️️️
Ч. Бово
Замена
Д. Суччи
️️️️
А. Ночерино
ГОЛ! 0:2!
Д. Трезеге
Пас отдал
В. Яквинта
Желтая карточка
К. Молинаро
Замена
Амаури
️️️️
В. Яквинта
Замена
М. Маркьонни
️️️️
М. Каморанези
Желтая карточка
М. Каморанези
Желтая карточка
Ч. Бово
ГОЛ! 0:1!
М. Сиссоко
Желтая карточка
З. Грыгера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
21
Фабио Ливерани
(К)
ОП
23
Антонио Ночерино
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
5
Тиагу
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
7
Давид Трезеге
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
4
Джованни Тедеско
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
10
Клаудио Маркизио
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Амаури
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
4-1-2-2
32
Амелия
42
Бальдзаретти
83
Бово
24
Кьер
6
Кассани
21
Ливерани
23
Брешиано
23
Ночерино
10
Кавани
10
Микколи
4-4-2
1
Буффон
26
Грыгера
6
Легротталье
14
Кьеллини
3
Молинаро
45
Каморанези
5
Тиагу
22
Сиссоко
11
Недвед
7
Трезеге
19
Яквинта
83
Бово
4
Тедеско
4
Тедеско
83
Бово
23
Ночерино
19
Суччи
19
Суччи
23
Ночерино
22
Сиссоко
29
Поульсен
29
Поульсен
22
Сиссоко
45
Каморанези
32
Маркьонни
32
Маркьонни
45
Каморанези
19
Яквинта
11
Амаури
11
Амаури
19
Яквинта
Остались в запасе
Палермо
Ювентус
1
Самир Уйкани
ВР
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
13
Александр Маннингер
ВР
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Палермо - Ювентус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
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