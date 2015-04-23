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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Динамо К
Фиорентина - Динамо К: обзор матча 23 апреля 2015
Фиорентина
23.04.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Динамо К
42'
М. Гомес
90+3'
Х. Варгас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Динамо К
ГОЛ! 2:0!
Х. Варгас
Пас отдал
М. Фернандес
90'
+3
Замена
Х. Варгас
️️️️
М. Салах
87'
Замена
А. Аквилани
️️️️
Д. Писарро
83'
Замена
М. Бадель
️️️️
Б. Валеро
78'
68'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
В. Буяльский
62'
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
Ю. Бельханда
45'
+1
Замена
О. Гусев
️️️️
Л. Теодорчик
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Хоакин
42'
39'
Вторая желтая
Д. Ленс
13'
Желтая карточка
Д. Ленс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ОП
29
Виталий Буяльский
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
4-1-2-2-1
33
Нето
3
Алонсо
2
Гонсало
15
Савич
4
Томович
14
Фернандес
6
Валеро
7
Писарро
17
Хоакин
10
Салах
27
Гомес
4-2-1-2-1
1
Шовковский
34
Хачериди
21
Данило Силва
21
Вида
5
Антунеш
37
Рыбалка
29
Буяльский
20
Бельханда
7
Ярмоленко
17
Ленс
91
Теодорчик
10
Салах
11
Варгас
11
Варгас
10
Салах
7
Писарро
20
Аквилани
20
Аквилани
7
Писарро
6
Валеро
47
Бадель
47
Бадель
6
Валеро
20
Бельханда
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
20
Бельханда
29
Буяльский
8
Сидорчук
8
Сидорчук
29
Буяльский
91
Теодорчик
20
Гусев
20
Гусев
91
Теодорчик
Остались в запасе
Фиорентина
Динамо К
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
28
Евгений Чумак
ЦП
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
28
Евгений Чумак
ЦП
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Фиорентина - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Помощники судьи:
Матиас Класениус (Швеция) Даниэль Вернмарк (Швеция)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:55 (прямая)
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