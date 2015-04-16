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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Фиорентина
Динамо К - Фиорентина: обзор матча 16 апреля 2015
Динамо К
16.04.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Фиорентина
35'
Д. Ленс
90+2'
Х. Бабакар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Фиорентина
90'
+3
Желтая карточка
Н. Томович
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Х. Бабакар
Пас отдал
М. Фернандес
82'
Замена
А. Аквилани
️️️️
Б. Валеро
Замена
Е. Чумак
️️️️
В. Буяльский
78'
76'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
Д. Ленс
71'
Желтая карточка
Е. Хачериди
69'
67'
Замена
Х. Варгас
️️️️
Хоакин
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
С. Сидорчук
67'
65'
Желтая карточка
М. Алонсо
Желтая карточка
С. Сидорчук
64'
45'
+2
Желтая карточка
М. Гомес
Желтая карточка
А. Драгович
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ленс
Пас отдал
Л. Теодорчик
35'
Замена
Д. Вида
️️️️
Антунеш
23'
Травма
Антунеш
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ОП
8
Сергей Сидорчук
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Шовковский
5
Антунеш
15
Драгович
34
Хачериди
21
Данило Силва
37
Рыбалка
8
Сидорчук
29
Буяльский
17
Ленс
7
Ярмоленко
91
Теодорчик
4-1-2-2-1
33
Нето
4
Томович
2
Гонсало
15
Савич
3
Алонсо
14
Фернандес
47
Бадель
6
Валеро
10
Салах
17
Хоакин
27
Гомес
29
Буяльский
28
Чумак
28
Чумак
29
Буяльский
5
Антунеш
21
Вида
21
Вида
5
Антунеш
8
Сидорчук
20
Бельханда
20
Бельханда
8
Сидорчук
17
Хоакин
11
Варгас
11
Варгас
17
Хоакин
6
Валеро
20
Аквилани
20
Аквилани
6
Валеро
27
Гомес
15
Бабакар
15
Бабакар
27
Гомес
Остались в запасе
Динамо К
Фиорентина
23
Александр Рыбка
ВР
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Динамо К - Фиорентина
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3 - 21:55 (прямая)
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