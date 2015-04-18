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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Рединг
Арсенал - Рединг: обзор матча 18 апреля 2015
Арсенал
18.04.2015, суббота, 19:20
Англия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Рединг
39'
А. Санчес
105'
А. Санчес
54'
Г. МакКлири
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Рединг
111'
Замена
Я. Айегбени
️️️️
П. Погребняк
Желтая карточка
Г. Паулиста
108'
106'
Замена
С. Кокс
️️️️
Н. Чалоба
ГОЛ! 2:1!
А. Санчес
Пас отдал
М. Озил
105'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Ф. Коклен
101'
90'
Замена
Ч. Карачан
️️️️
Х. Робсон-Кану
Замена
О. Жиру
️️️️
Д. Уэлбек
72'
Замена
Г. Паулиста
️️️️
П. Мертезакер
63'
54'
ГОЛ! 1:1!
Г. МакКлири
Пас отдал
П. Погребняк
45'
+1
Желтая карточка
Н. Чалоба
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
М. Озил
39'
Травма
Л. Косиельни
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
21
Джордан Обита
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ПЗ
4
Хол Робсон-Кану
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
12
Джейми Макки
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Рединг
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
6
Косиельни
26
Дебюши
13
Коклен
8
Касорла
21
Рэмзи
10
Озил
4
Санчес
18
Уэлбек
4-1-3-2
23
Федеричи
2
Гантер
6
Гектор
15
Пирс
21
Обита
15
Чалоба
12
МакКлири
19
Уильямс
4
Робсон-Кану
12
Макки
88
Погребняк
4
Мертезакер
3
Паулиста
3
Паулиста
4
Мертезакер
13
Коклен
32
Уолкотт
32
Уолкотт
13
Коклен
18
Уэлбек
9
Жиру
9
Жиру
18
Уэлбек
4
Робсон-Кану
68
Карачан
68
Карачан
4
Робсон-Кану
15
Чалоба
10
Кокс
10
Кокс
15
Чалоба
88
Погребняк
24
Айегбени
24
Айегбени
88
Погребняк
Остались в запасе
Арсенал
Рединг
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Арсенал - Рединг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:15 (прямая)
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