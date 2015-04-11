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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
ПСЖ - Бастия
ПСЖ - Бастия: обзор матча 11 апреля 2015
ПСЖ
11.04.2015, суббота, 22:00
Франция. Кубок Лиги, Финал
4 : 0
Завершен
Бастия
21'
З. Ибрагимович (П)
41'
З. Ибрагимович
80'
Э. Кавани
90+2'
Э. Кавани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Бастия
ГОЛ! 4:0!
Э. Кавани
Пас отдал
З. Ибрагимович
90'
+2
87'
Желтая карточка
Ж. Сиони
85'
Желтая карточка
М. Пейберне
81'
Замена
Брандао
️️️️
Д. Сио
ГОЛ! 3:0!
Э. Кавани
Пас отдал
С. Орье
80'
Замена
Й. Кабай
️️️️
А. Рабьо
77'
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Пасторе
71'
67'
Замена
Ф. Айите
️️️️
Ж. Пальмери
Замена
Э. Кавани
️️️️
Э. Лавесси
63'
Желтая карточка
Э. Лавесси
43'
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
41'
24'
Желтая карточка
Я. Каюзак
22'
Замена
М. Пейберне
️️️️
Г. Данич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
З. Ибрагимович
21'
20'
Красная карточка
С. Скиллачи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Бастия
23
Альфонсе Ареоля
ВР
20
Жюльен Пальмери
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
29
Жиль Сиони
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
30
Гийом Жилле
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
28
Флориан Маранж
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
5
Ромарик
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
11
Брандао
ЦФ
4-3-2-1
1
Дюшез
17
Максвелл
3
Силва
5
Маркиньос
92
Орье
8
Матюиди
6
Верратти
14
Рабьо
22
Лавесси
15
Пасторе
11
Ибрагимович
4-2-2-1-1
23
Ареоля
29
Сиони
20
Модесто
5
Скиллачи
20
Пальмери
30
Жилле
18
Каюзак
28
Маранж
28
Данич
10
Будебуз
13
Сио
14
Рабьо
29
Кабай
29
Кабай
14
Рабьо
15
Пасторе
7
Моура
7
Моура
15
Пасторе
22
Лавесси
10
Кавани
10
Кавани
22
Лавесси
28
Данич
14
Пейберне
14
Пейберне
28
Данич
20
Пальмери
11
Айите
11
Айите
20
Пальмери
13
Сио
11
Брандао
11
Брандао
13
Сио
Остались в запасе
ПСЖ
Бастия
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
Главный тренер
Лоран Блан
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Жан-Луис Лека
ВР
5
Ромарик
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Жан-Луис Лека
ВР
5
Ромарик
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча ПСЖ - Бастия
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Стад де Франс
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