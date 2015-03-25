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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Австралия
Германия - Австралия: обзор матча 25 марта 2015
Германия
25.03.2015, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Австралия
17'
М. Ройс
81'
Л. Подольски
40'
Д. Тройси
50'
М. Йединак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Австралия
86'
Замена
Т. Юрич
️️️️
Д. Тройси
ГОЛ! 2:2!
Л. Подольски
Пас отдал
А. Шюррле
81'
78'
Замена
Б. Райт
️️️️
А. Уилкинсон
78'
Замена
О. Бозанич
️️️️
М. МакКэй
Замена
Л. Подольски
️️️️
М. Ройс
72'
Замена
М. Крузе
️️️️
М. Гетце
72'
69'
Замена
А. Муй
️️️️
М. Миллиган
Замена
А. Шюррле
️️️️
К. Беллараби
64'
Замена
К. Крамер
️️️️
С. Хедира
64'
61'
Замена
Т. Оар
️️️️
Н. Бернс
50'
ГОЛ! 1:2!
М. Йединак
Замена
С. Руди
️️️️
Х. Бадштубер
46'
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тройси
Пас отдал
Н. Бернс
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
С. Хедира
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
6
Сами Хедира
(К)
ЦП
11
Марио Гетце
АП
11
Марко Ройс
АП
10
Месут Озил
АП
20
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Йоахим Лев
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
14
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
22
Алекс Уилкинсон
ЦЗ
0
Люк Де Вере
ЦЗ
2
Иван Франьич
ПЗ
14
Джеймс Тройси
ЛП
15
Майл Йединак
(К)
ОП
17
Мэтт МакКэй
ЦП
5
Марк Миллиган
ЦП
21
Нэтан Бернс
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Германия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
23
Макс Крузе
ЦФ
Австралия
18
Адам Федеричи
ВР
8
Бэйли Райт
ЦЗ
11
Томас Оар
ЛП
25
Кристофер Айкономидис
ЦП
21
Тарек Элрик
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
13
Оливер Бозанич
АП
9
Томи Юрич
ЦФ
4-2-3-1
12
Цилер
3
Хектор
2
Мустафи
14
Бадштубер
4
Хеведес
21
Гюндоган
6
Хедира
11
Ройс
10
Озил
20
Беллараби
11
Гетце
4-1-4-1
1
Райан
2
Франьич
22
Уилкинсон
0
Де Вере
14
Дэвидсон
15
Йединак
21
Бернс
17
МакКэй
5
Миллиган
14
Тройси
7
Леки
6
Хедира
0
Крамер
0
Крамер
6
Хедира
20
Беллараби
9
Шюррле
9
Шюррле
20
Беллараби
14
Бадштубер
19
Руди
19
Руди
14
Бадштубер
11
Ройс
10
Подольски
10
Подольски
11
Ройс
11
Гетце
23
Крузе
23
Крузе
11
Гетце
22
Уилкинсон
8
Райт
8
Райт
22
Уилкинсон
21
Бернс
11
Оар
11
Оар
21
Бернс
5
Миллиган
13
Муй
13
Муй
5
Миллиган
17
МакКэй
13
Бозанич
13
Бозанич
17
МакКэй
14
Тройси
9
Юрич
9
Юрич
14
Тройси
Остались в запасе
Германия
Австралия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
25
Кристофер Айкономидис
ЦП
21
Тарек Элрик
ЦП
18
Адам Федеричи
ВР
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
22
Роман Вайденфеллер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
25
Кристофер Айкономидис
ЦП
21
Тарек Элрик
ЦП
18
Адам Федеричи
ВР
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Германия - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Фритц Вальтер
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