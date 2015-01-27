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Расписание матчей
Кубок Африки
Сенегал - Алжир
Сенегал - Алжир: обзор матча 27 января 2015
Сенегал
27.01.2015, вторник, 21:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Алжир
11'
Р. Марез
82'
Н. Бенталеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сенегал - Алжир
90'
+1
Замена
А. Каши
️️️️
Р. Марез
82'
ГОЛ! 0:2!
Н. Бенталеб
Пас отдал
С. Фегули
Желтая карточка
П. Суаре
81'
80'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Э. Судани
78'
Желтая карточка
Р. М'Боли
72'
Замена
М. Ласен
️️️️
Я. Браими
Желтая карточка
М. Диуф
67'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
С. Мане
66'
Замена
П. Сиссе
️️️️
П. Диоп
54'
52'
Желтая карточка
С. Таидер
Желтая карточка
С. Баджи
41'
Замена
П. Суаре
️️️️
Ш. М'Бенге
29'
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
М. Бугерра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
1
Буна Кундул
ВР
6
Людовик Сане
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
2
Кара
ЦЗ
4
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
15
Папакоули Диоп
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
12
Стефан Баджи
ЦП
9
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
10
Софиан Фегули
ОП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
19
Сафир Таидер
ЦП
11
Ясин Браими
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Сенегал
23
Папа-Демба Камара
ВР
16
Лис Гомис
ВР
21
Ламин Гассама
ЦЗ
14
Зарго Туре
ЦЗ
6
Салиф Сане
ЦЗ
18
Папе Суаре
ЦЗ
13
Альфред Н'Диайе
ЦП
15
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
11
Даме Н'Дойе
ЦФ
22
Анри Савье
ЦФ
14
Мусса Конате
ЦФ
Алжир
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
1
Аззедин Дука
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
22
Мехди Зеффан
ПЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
21
Ахмед Каши
ОП
8
Мехди Ласен
ЦП
17
Фуед Кадир
ЦП
9
Исхак Бельфодиль
ЦФ
13
Ислам Слимани
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Кундул
6
Сане
2
Кара
4
М'Бенге
3
Джилободжи
8
Куяте
15
Диоп
5
Гуйе
12
Баджи
10
Мане
9
Диуф
4-1-3-1-1
23
М'Боли
2
Бугерра
2
Манди
12
Меджани
3
Гулам
10
Фегули
19
Бенталеб
19
Таидер
11
Браими
7
Марез
15
Судани
4
М'Бенге
18
Суаре
18
Суаре
4
М'Бенге
15
Диоп
15
Сиссе
15
Сиссе
15
Диоп
10
Мане
11
Н'Дойе
11
Н'Дойе
10
Мане
7
Марез
21
Каши
21
Каши
7
Марез
11
Браими
8
Ласен
8
Ласен
11
Браими
15
Судани
9
Бельфодиль
9
Бельфодиль
15
Судани
Остались в запасе
Сенегал
Алжир
23
Папа-Демба Камара
ВР
16
Лис Гомис
ВР
21
Ламин Гассама
ЦЗ
14
Зарго Туре
ЦЗ
6
Салиф Сане
ЦЗ
13
Альфред Н'Диайе
ЦП
7
Мусса Сов
ЦФ
22
Анри Савье
ЦФ
14
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
1
Аззедин Дука
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
22
Мехди Зеффан
ПЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
17
Фуед Кадир
ЦП
13
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
23
Папа-Демба Камара
ВР
16
Лис Гомис
ВР
21
Ламин Гассама
ЦЗ
14
Зарго Туре
ЦЗ
6
Салиф Сане
ЦЗ
13
Альфред Н'Диайе
ЦП
7
Мусса Сов
ЦФ
22
Анри Савье
ЦФ
14
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
1
Аззедин Дука
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
22
Мехди Зеффан
ПЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
17
Фуед Кадир
ЦП
13
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Сенегал - Алжир
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Главный судья:
Раджин Драпарсад Сичурн
(Мартинье)
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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