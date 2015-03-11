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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Шахтер
Бавария - Шахтер: обзор матча 11 марта 2015
Бавария
11.03.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
7 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Шахтер
4'
Т. Мюллер (П)
32'
Д. Боатенг
49'
Ф. Рибери
50'
Т. Мюллер
62'
Х. Бадштубер
74'
Р. Левандовски
87'
М. Гетце
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Шахтер
ГОЛ! 7:0!
М. Гетце
Пас отдал
Д. Боатенг
87'
77'
Замена
В. Нем
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 6:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
74'
69'
Замена
Илсиньо
️️️️
А. Тейшейра
Замена
Данте
️️️️
Х. Бадштубер
66'
ГОЛ! 5:0!
Х. Бадштубер
Пас отдал
Рафинья
62'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Ф. Рибери
57'
Травма
Ф. Рибери
56'
ГОЛ! 4:0!
Т. Мюллер
50'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Д. Алаба
49'
36'
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Д. Боатенг
36'
ГОЛ! 2:0!
Д. Боатенг
32'
Желтая карточка
Х. Бадштубер
25'
Замена
С. Роде
️️️️
А. Роббен
18'
9'
Замена
С. Кривцов
️️️️
Тайсон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Мюллер
4'
3'
Красная карточка
А. Кучер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
7
Фред
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
77
Илсиньо
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
5
Алаба
28
Бадштубер
17
Боатенг
13
Рафинья
31
Швайнштайгер
7
Рибери
10
Роббен
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
4-2-1-2-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
13
Шевчук
7
Фред
27
Степаненко
11
Тейшейра
11
Тайсон
11
Коста
4
Адриано
7
Рибери
24
Бернат
24
Бернат
7
Рибери
28
Бадштубер
4
Данте
4
Данте
28
Бадштубер
10
Роббен
17
Роде
17
Роде
10
Роббен
11
Тайсон
27
Кривцов
27
Кривцов
11
Тайсон
11
Тейшейра
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Тейшейра
11
Коста
18
Нем
18
Нем
11
Коста
Остались в запасе
Бавария
Шахтер
25
Пепе Рейна
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
20
Фернандо
ОП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
20
Фернандо
ОП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Бавария - Шахтер
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Помощники судьи:
Дамьен Макграт (Ирландия)
Грэм Чемберс (Шотландия)
Стадион:
Альянц Арена
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