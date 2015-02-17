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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Бавария
Шахтер - Бавария: обзор матча 17 февраля 2015
Шахтер
17.02.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 7
Завершен
Бавария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Бавария
Замена
А. Гладкий
️️️️
Л. Адриано
88'
84'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Замена
В. Нем
️️️️
Тайсон
83'
80'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
Марлос
️️️️
Д. Коста
77'
Желтая карточка
Фред
76'
74'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
М. Гетце
68'
Замена
Х. Бадштубер
️️️️
Т. Мюллер
63'
Вторая желтая
Х. Алонсо
Желтая карточка
Д. Коста
59'
53'
Травма
Ф. Рибери
Желтая карточка
Д. Срна
37'
22'
Желтая карточка
Х. Алонсо
21'
Желтая карточка
Рафинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
7
Фред
ОП
20
Фернандо
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
10
Марлос
ПВ
77
Илсиньо
ПВ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
7
Фред
20
Фернандо
11
Тейшейра
11
Коста
11
Тайсон
4
Адриано
4-2-3-1
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
13
Рафинья
24
Бернат
3
Алонсо
31
Швайнштайгер
10
Роббен
27
Гетце
7
Рибери
13
Мюллер
11
Коста
10
Марлос
10
Марлос
11
Коста
11
Тайсон
18
Нем
18
Нем
11
Тайсон
4
Адриано
20
Гладкий
20
Гладкий
4
Адриано
13
Мюллер
28
Бадштубер
28
Бадштубер
13
Мюллер
27
Гетце
9
Левандовски
9
Левандовски
27
Гетце
Остались в запасе
Шахтер
Бавария
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
77
Илсиньо
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
22
Том Штарке
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
77
Илсиньо
ПВ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Шахтер - Бавария
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Помощники судьи:
Роберто дель Паломар (Испания)
Рауль Мартинес (Испания)
Стадион:
Арена-Львов
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