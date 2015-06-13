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Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Ямайка
Уругвай - Ямайка: обзор матча 13 июня 2015
Уругвай
13.06.2015, суббота, 22:00
Кубок Америки, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ямайка
52'
К. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Ямайка
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Н. Лодейро
86'
Желтая карточка
Д. Годин
84'
75'
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. Мэттокс
Замена
К. Стуани
️️️️
К. Санчес
73'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
К. Родригес
64'
Желтая карточка
Х. Хименес
59'
54'
Замена
Л. Лэйнг
️️️️
С. Доукинс
ГОЛ! 1:0!
К. Родригес
Пас отдал
Х. Хименес
52'
27'
Желтая карточка
Д. МакАнуфф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
17
Аревало Риос
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
22
Диего Ролан
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Ямайка
13
Дуэйн Керр
ВР
20
Кемар Лоуренс
ЦЗ
4
Уэс Морган
ЦЗ
3
Майкл Гектор
ЦЗ
19
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Джоби МакАнуфф
ЛП
18
Саймон Доукинс
ЛП
17
Родольф Остин
ЦП
9
Джайлз Барнс
ЦП
11
Даррен Мэттокс
ЦФ
22
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Винфрид Шефер
Уругвай
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
18
Матиас Корухо
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
15
Гусман Перейра
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Кристиан Стуани
ЦФ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Ямайка
14
Аллан Отти
ВР
23
Райан Томпсон
ВР
12
Дуэйн Миллер
ВР
8
Хьюган Грей
ЦЗ
2
Даниэль Гордон
ЦЗ
21
Джермейн Тейлор
ЦЗ
15
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
5
Лэнс Лэйнг
ЛП
18
Джоэль Грант
ЦП
7
Ромео Паркс
ЦФ
13
Дино Уилльямс
ЦФ
6
Дешорн Браун
ЦФ
4-4-2
23
Муслера
6
Перейра
16
Перейра
3
Годин
2
Хименес
7
Родригес
5
Санчес
7
Лодейро
17
Риос
21
Кавани
22
Ролан
4-4-2
13
Керр
4
Морган
3
Гектор
19
Мариаппа
20
Лоуренс
10
МакАнуфф
17
Остин
9
Барнс
18
Доукинс
22
МакКлири
11
Мэттокс
7
Родригес
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
7
Родригес
7
Лодейро
20
Гонсалес
20
Гонсалес
7
Лодейро
5
Санчес
11
Стуани
11
Стуани
5
Санчес
18
Доукинс
5
Лэйнг
5
Лэйнг
18
Доукинс
11
Мэттокс
6
Браун
6
Браун
11
Мэттокс
Остались в запасе
Уругвай
Ямайка
15
Гусман Перейра
ЦП
12
Родриго Муньос
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
18
Матиас Корухо
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
7
Ромео Паркс
ЦФ
13
Дино Уилльямс
ЦФ
14
Аллан Отти
ВР
8
Хьюган Грей
ЦЗ
2
Даниэль Гордон
ЦЗ
23
Райан Томпсон
ВР
12
Дуэйн Миллер
ВР
21
Джермейн Тейлор
ЦЗ
15
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
18
Джоэль Грант
ЦП
Главный тренер
Винфрид Шефер
Остались в запасе
15
Гусман Перейра
ЦП
12
Родриго Муньос
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
18
Матиас Корухо
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
7
Ромео Паркс
ЦФ
13
Дино Уилльямс
ЦФ
14
Аллан Отти
ВР
8
Хьюган Грей
ЦЗ
2
Даниэль Гордон
ЦЗ
23
Райан Томпсон
ВР
12
Дуэйн Миллер
ВР
21
Джермейн Тейлор
ЦЗ
15
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
18
Джоэль Грант
ЦП
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Винфрид Шефер
Статистика матча Уругвай - Ямайка
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
- : -
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
2 : 0
27.05.2026
Индия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
ДР Конго
1 : 0
01.04.2026
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
Ямайка
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Арготе
(Маракайбо)
Стадион:
Рехиональ Кальво и Баскуньян
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