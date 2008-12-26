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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Болтон
Ливерпуль - Болтон: обзор матча 26 декабря 2008
Ливерпуль
26.12.2008, пятница, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Болтон
26'
А. Риера
54'
Р. Кин
58'
Р. Кин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Болтон
Желтая карточка
Г. МакКэнн
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Д. Кейт
Замена
Л. Лейва
️️️️
С. Джеррард
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
А. Риера
Замена
М. Рига
️️️️
М. Тэйлор
Замена
Э. Смолярек
️️️️
Й. Элмандер
ГОЛ! 3:0!
Р. Кин
Пас отдал
Й. Бенаюн
Желтая карточка
Д. Аггер
ГОЛ! 2:0!
Р. Кин
Желтая карточка
Г. Стейнссон
Замена
К. Дэйвис
️️️️
Д. Самуэль
Желтая карточка
К. Нолан
ГОЛ! 1:0!
А. Риера
Пас отдал
С. Джеррард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦЗ
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
77
Альберт Риера
ПП
7
Дирк Кейт
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Эндрю О'Брайн
ЛЗ
31
Гретар Стейнссон
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Джей-Ллойд Самуэль
ПЗ
0
Гэвин МакКэнн
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
4
Кевин Нолан
(К)
ЦП
31
Мэттью Тэйлор
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
16
Рикардо Гарднер
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
0
Мустафа Рига
ЦФ
11
Эби Смолярек
ЦФ
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
3-2-2-2
25
Рейна
4
Хююпя
3
Алонсо
8
Джеррард
22
Аггер
2
Инсуа
51
Бенаюн
77
Риера
7
Кин
7
Кейт
4-4-2
22
Яскилайнен
2
Самуэль
31
Стейнссон
24
Кэхилл
5
О'Брайн
31
Тэйлор
21
Муамба
4
Нолан
0
МакКэнн
16
Гарднер
11
Элмандер
8
Джеррард
6
Лейва
6
Лейва
8
Джеррард
77
Риера
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
77
Риера
7
Кейт
89
Н'Гог
89
Н'Гог
7
Кейт
31
Тэйлор
0
Рига
0
Рига
31
Тэйлор
11
Элмандер
11
Смолярек
11
Смолярек
11
Элмандер
2
Самуэль
24
Дэйвис
24
Дэйвис
2
Самуэль
Остались в запасе
Ливерпуль
Болтон
12
Диего Кавальери
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Райан Бабел
ЦФ
Остались в запасе
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ливерпуль - Болтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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