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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сызрань-2003 - Ростов
Сызрань-2003 - Ростов: обзор матча 24 сентября 2014
Сызрань-2003
24.09.2014, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Ростов
81'
А. Чуравцев
83'
Р. Баратов
90+2'
В. Почивалин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сызрань-2003 - Ростов
ГОЛ! 3:0!
В. Почивалин
90'
+2
88'
Замена
М. Думбия
️️️️
М. Бордачев
85'
Замена
Н. Николич
️️️️
К. Гуелор Канга
Замена
А. Уколов
️️️️
А. Хрущев
84'
ГОЛ! 2:0!
Р. Баратов
83'
ГОЛ! 1:0!
А. Чуравцев
81'
Замена
А. Пасечник
️️️️
В. Березун
76'
68'
Замена
Х. Милич
️️️️
Д. Полоз
Желтая карточка
А. Морейес
63'
Замена
А. Чуравцев
️️️️
А. Бочаров
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сызрань-2003
31
Виталий Астахов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
24
Антонио Морейес
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
24
Роман Терехин
ЦП
11
Василий Березун
ЦП
17
Сергей Симонов
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Сызрань-2003
1
Олег Баклов
ВР
20
Антон Уколов
ЦЗ
19
Алексей Чуравцев
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
7
Алексей Пасечник
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Ростов
13
Никита Чагров
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
3-2-4-1
31
Астахов
25
Лавлинский
2
Друковский
24
Морейес
13
Почивалин
21
Бочаров
17
Хрущев
11
Березун
17
Симонов
24
Терехин
4
Баратов
4-2-2-1-1
35
Джанаев
0
Дьяков
2
Горо
42
Ксулу
26
Бордачев
15
Фатуллаев
5
Трошечкин
8
Канга
10
Григорьев
7
Полоз
11
Бухаров
17
Хрущев
20
Уколов
20
Уколов
17
Хрущев
11
Березун
7
Пасечник
7
Пасечник
11
Березун
21
Бочаров
19
Чуравцев
19
Чуравцев
21
Бочаров
8
Канга
23
Николич
23
Николич
8
Канга
7
Полоз
19
Милич
19
Милич
7
Полоз
26
Бордачев
7
Думбия
7
Думбия
26
Бордачев
Остались в запасе
Сызрань-2003
Ростов
28
Александр Семячкин
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
1
Олег Баклов
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
28
Александр Семячкин
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
1
Олег Баклов
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Сызрань-2003 - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Спортивный комплекс "Кристалл"
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