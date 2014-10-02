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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - ФКСБ
Динамо К - ФКСБ: обзор матча 02 октября 2014
Динамо К
02.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
3 : 1
Завершен
ФКСБ
39'
А. Ярмоленко
65'
А. Кравец
90+1'
Л. Теодорчик
88'
Р. Русеску
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - ФКСБ
90'
+2
Желтая карточка
А. Препелицэ
ГОЛ! 3:1!
Л. Теодорчик
Пас отдал
А. Ярмоленко
90'
+1
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Кравец
89'
88'
ГОЛ! 2:1!
Р. Русеску
Желтая карточка
С. Рыбалка
85'
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
Д. Ленс
83'
82'
Замена
Р. Русеску
️️️️
Н. Станчу
77'
Желтая карточка
Л. Шукала
Замена
В. Буяльский
️️️️
С. Сидорчук
72'
ГОЛ! 2:0!
А. Кравец
Пас отдал
А. Ярмоленко
65'
56'
Замена
Н. Станчу
️️️️
Г. Янку
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Ю. Бельханда
39'
38'
Желтая карточка
П. Папп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЛЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ОП
8
Сергей Сидорчук
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
ФКСБ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
18
Лучан Сынмэртян
ОП
28
Андрей Препелицэ
ОП
10
Габриэл Янку
ЦП
27
Александру Кипчиу
ПП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
ФКСБ
77
Валентин Кожокару
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
21
Никандро Бреевелд
ЦП
26
Ионуц Нягу
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
19
Валентин Лемнару
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
4-2-1-2-1
23
Рыбка
6
Бурда
15
Драгович
21
Вида
21
Данило Силва
37
Рыбалка
8
Сидорчук
20
Бельханда
17
Ленс
7
Ярмоленко
11
Кравец
4-2-3-1
1
Арлаускис
6
Папп
15
Варела
4
Шукала
14
Латовлевич
18
Сынмэртян
28
Препелицэ
27
Кипчиу
10
Янку
20
Тэнасе
13
Кешеру
17
Ленс
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
17
Ленс
8
Сидорчук
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Сидорчук
11
Кравец
91
Теодорчик
91
Теодорчик
11
Кравец
10
Янку
10
Станчу
10
Станчу
10
Янку
Станчу
24
Русеску
24
Русеску
Станчу
Остались в запасе
Динамо К
ФКСБ
1
Артур Рудько
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Сергей Ребров
19
Валентин Лемнару
ЦФ
21
Никандро Бреевелд
ЦП
26
Ионуц Нягу
ЦП
77
Валентин Кожокару
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Остались в запасе
19
Валентин Лемнару
ЦФ
21
Никандро Бреевелд
ЦП
26
Ионуц Нягу
ЦП
77
Валентин Кожокару
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Динамо К - ФКСБ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
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0 : 1
07.11.2026
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1 : 0
02.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
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Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 20:50 (прямая)
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