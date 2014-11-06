Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Стандард
Севилья - Стандард: обзор матча 06 ноября 2014
Севилья
06.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
3 : 1
Завершен
Стандард
19'
К. Гамейро
41'
Х. Антонио Рейес
90'
К. Бакка
32'
П. М'Поку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Стандард
ГОЛ! 3:1!
К. Бакка
Пас отдал
Д. Карришу
90'
82'
Замена
Т. Луманза
️️️️
А. Требель
77'
Желтая карточка
Э. Эно
Замена
К. Бакка
️️️️
Ж. Деулофеу
71'
69'
Замена
Т. Уотт
️️️️
Д. Луи
Желтая карточка
С. Мбиа
66'
63'
Замена
Д. Муджанги-Биа
️️️️
Й. ван Дамм
Замена
Витоло
️️️️
Х. Антонио Рейес
57'
49'
Желтая карточка
Л. Киман
Желтая карточка
Д. Суарес
48'
Замена
С. Рико
️️️️
Бету
46'
45'
Желтая карточка
А. Требель
ГОЛ! 2:1!
Х. Антонио Рейес
Пас отдал
Д. Фигейраш
41'
32'
ГОЛ! 1:1!
П. М'Поку
Желтая карточка
Д. Карришу
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
С. Мбиа
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Стандард
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
16
Адриан Требель
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Иван Вукоманович
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Стандард
1
Эиджи Кавашима
ВР
67
Тортоль Луманза
ЛП
4
Жульен де Сар
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
25
Юджи Оно
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
3-1-3-1-2
34
Бету
14
Тремулинас
90
Фигейраш
2
Пареха
20
Крыховяк
25
Мбиа
19
Рейес
23
Карришу
4
Суарес
10
Деулофеу
9
Гамейро
4-1-2-2
16
Тюрам-Ульен
27
Андраде
22
Милец
23
Киман
37
ван Дамм
14
Луи
16
Требель
21
Эно
40
М'Поку
9
Де Камарго
34
Бету
15
Серхио Рико
15
Серхио Рико
34
Бету
19
Рейес
7
Витоло
7
Витоло
19
Рейес
10
Деулофеу
70
Бакка
70
Бакка
10
Деулофеу
16
Требель
67
Луманза
67
Луманза
16
Требель
37
ван Дамм
63
Муджанги-Биа
63
Муджанги-Биа
37
ван Дамм
14
Луи
32
Уотт
32
Уотт
14
Луи
Остались в запасе
Севилья
Стандард
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Юджи Оно
ЦФ
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Жульен де Сар
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Иван Вукоманович
Остались в запасе
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
25
Юджи Оно
ЦФ
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Жульен де Сар
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Иван Вукоманович
Статистика матча Севилья - Стандард
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Стандард
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+