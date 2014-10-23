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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риека - Фейеноорд
Риека - Фейеноорд: обзор матча 23 октября 2014
Риека
23.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
3 : 1
Завершен
Фейеноорд
63'
А. Крамарич
71'
А. Крамарич
76'
А. Крамарич (П)
66'
Й. Торнстра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риека - Фейеноорд
90'
+2
Желтая карточка
Й. Класи
Замена
И. Крстанович
️️️️
Мойзес
89'
Замена
З. Квржич
️️️️
В. Югович
84'
80'
Замена
М. те Вреде
️️️️
К. Казим-Ричардс
80'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Э. Ману
Желтая карточка
М. Яяло
77'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Крамарич
76'
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
Пас отдал
И. Варгич
71'
Желтая карточка
М. Леовац
68'
66'
ГОЛ! 1:1!
Й. Торнстра
Замена
М. Самарджич
️️️️
М. Лешкович
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
Пас отдал
М. Леовац
63'
53'
Желтая карточка
М. Нелом
46'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Л. Уилкшир
32'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
25
Иван Варгич
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
88
Мойзес
ЦП
89
Ведран Югович
ЦП
10
Анас Шарбини
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
22
Мэттью Стеенвоорден
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Риека
32
Андрей Прскало
ВР
26
Иван Мочинич
ВР
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
8
Дамир Зломислич
ОП
99
Иван Крстанович
ЦФ
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
4-5-1
25
Варгич
22
Леовац
3
Митрович
27
Томечак
31
Лешкович
14
Цвиянович
89
Югович
10
Шарбини
18
Яяло
88
Мойзес
27
Крамарич
3-1-3-1-2
1
Вермеер
26
Уилкшир
18
Нелом
5
Конголо
21
Торнстра
22
Стеенвоорден
8
Класи
20
Эль-Ахмади
45
Ману
10
Иммерс
91
Казим-Ричардс
88
Мойзес
99
Крстанович
99
Крстанович
88
Мойзес
31
Лешкович
19
Самарджич
19
Самарджич
31
Лешкович
89
Югович
20
Квржич
20
Квржич
89
Югович
91
Казим-Ричардс
9
те Вреде
9
те Вреде
91
Казим-Ричардс
45
Ману
14
Бутьюс
14
Бутьюс
45
Ману
26
Уилкшир
2
Карсдорп
2
Карсдорп
26
Уилкшир
Остались в запасе
Риека
Фейеноорд
32
Андрей Прскало
ВР
8
Дамир Зломислич
ОП
26
Иван Мочинич
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
Главный тренер
Матьяж Кек
1
Эрвин Мюлдер
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
32
Андрей Прскало
ВР
8
Дамир Зломислич
ОП
26
Иван Мочинич
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эрвин Мюлдер
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Риека - Фейеноорд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Том-Харальд Хаген
(Груэ)
Стадион:
Кантрида
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