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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Карабах
Интер - Карабах: обзор матча 02 октября 2014
Интер
02.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 2 тур
2 : 0
Завершен
Карабах
18'
Д. Д'Амброзио
85'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Карабах
90'
+5
Желтая карточка
М. Муарем
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
П. Освальдо
85'
Желтая карточка
Жуан
80'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Эрнанес
72'
68'
Замена
Р. Садыгов
️️️️
И. Гурбанов
Замена
П. Освальдо
️️️️
Ф. Гуарин
63'
62'
Замена
Д. Тагиев
️️️️
Л. Джордж
Замена
Г. Медель
️️️️
З. Кузманович
59'
55'
Замена
В. Надиров
️️️️
Н. Юсифов
ГОЛ! 1:0!
Д. Д'Амброзио
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Эрнанес
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
24
Адмир Тели
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
7
Намир Юсифов
ЦП
9
Рейналдо
ЦП
41
Лерой Джордж
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
10
Муарем Муарем
ЛФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Карабах
1
Фархад Велиев
ВР
4
Шахрияр Алиев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
77
Джавид Тагиев
ЦП
10
Намик Алескеров
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
3-3-3-1
22
Каррисо
3
Андреолли
15
Жуан
13
Раноккия
5
Нагатомо
6
М'Вила
33
Д'Амброзио
10
Эрнанес
8
Кузманович
13
Гуарин
9
Икарди
3-1-5-1
23
Сехич
24
Тели
15
Гусейнов
25
Аголли
2
Гараев
7
Юсифов
41
Джордж
20
Алмейда
18
Гурбанов
9
Рейналдо
10
Муарем
8
Кузманович
17
Медель
17
Медель
8
Кузманович
10
Эрнанес
10
Оби
10
Оби
10
Эрнанес
13
Гуарин
10
Освальдо
10
Освальдо
13
Гуарин
41
Джордж
77
Тагиев
77
Тагиев
41
Джордж
18
Гурбанов
14
Садыгов
14
Садыгов
18
Гурбанов
7
Юсифов
17
Надиров
17
Надиров
7
Юсифов
Остались в запасе
Интер
Карабах
1
Самир Ханданович
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
4
Шахрияр Алиев
ЦЗ
1
Фархад Велиев
ВР
10
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Остались в запасе
4
Шахрияр Алиев
ЦЗ
1
Фархад Велиев
ВР
10
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Интер - Карабах
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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