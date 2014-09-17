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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - ПСЖ
Аякс - ПСЖ: обзор матча 17 сентября 2014
Аякс
17.09.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
74'
Л. Шоне
14'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - ПСЖ
Замена
А. Милик
️️️️
Л. Шоне
82'
81'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
М. Верратти
81'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Л. Моура
ГОЛ! 1:1!
Л. Шоне
74'
72'
Желтая карточка
Маркиньос
Желтая карточка
Т. Сереро
69'
Желтая карточка
А. Эль-Гази
68'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
К. Сигторссон
61'
Желтая карточка
Й. Велтман
56'
Замена
Н. Зимлинг
️️️️
Н. Виргевер
46'
Желтая карточка
Д. Классен
30'
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
10
Лерин Дуарте
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
3-2-2-1-2
24
Силлессен
34
Велтман
4
Мойсандер
24
Виргевер
16
ван Рейн
20
Бойлесен
17
Сереро
20
Шоне
18
Классен
25
Андерсен
30
Сигторссон
4-3-1-2
46
Сиригу
9
ван дер Вил
4
Луис
5
Маркиньос
17
Максвелл
8
Мотта
6
Верратти
8
Матюиди
7
Моура
10
Кавани
11
Ибрагимович
24
Виргевер
25
Зимлинг
25
Зимлинг
24
Виргевер
30
Сигторссон
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
30
Сигторссон
20
Шоне
30
Милик
30
Милик
20
Шоне
7
Моура
15
Пасторе
15
Пасторе
7
Моура
6
Верратти
22
Лавесси
22
Лавесси
6
Верратти
Остались в запасе
Аякс
ПСЖ
10
Лерин Дуарте
ЦП
1
Дидрик Бур
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
Главный тренер
Франк де Бур
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
10
Лерин Дуарте
ЦП
1
Дидрик Бур
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Аякс - ПСЖ
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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