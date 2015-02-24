Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Дженоа
Сампдория - Дженоа: обзор матча 24 февраля 2015
Сампдория
24.02.2015, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
19'
Эдер
17'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Дженоа
88'
Замена
А. Иццо
️️️️
Я. Фальке
Замена
С. Это'О
️️️️
Эдер
84'
81'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Ньянг
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
76'
75'
Замена
З. Бергдич
️️️️
Эденилсон
Желтая карточка
Эдер
73'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Сориано
72'
Замена
А. Дункан
️️️️
А. Паломбо
67'
Желтая карточка
Р. Сориано
40'
26'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
ГОЛ! 1:1!
Эдер
19'
Желтая карточка
Э. Вивиано
17'
17'
ГОЛ! 0:1!
Я. Фальке
Пас отдал
М. Ньянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
23
Эдер
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
14
Лука Риццо
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-4-2
2
Вивиано
13
Реджини
26
Романьоли
26
Сильвестре
29
Де Сильвестри
21
Сориано
17
Паломбо
18
Аква
14
Мба Обьянг
77
Окака-Чука
23
Эдер
3-4-1-2
1
Перин
14
Ронкалья
87
Де Майо
8
Бурдиссо
91
Бертолаччи
33
Куцка
8
Ринкон
88
Эденилсон
44
Фальке
99
Ньянг
8
Перотти
17
Паломбо
32
Дункан
32
Дункан
17
Паломбо
21
Сориано
10
Муриэль
10
Муриэль
21
Сориано
23
Эдер
9
Это'О
9
Это'О
23
Эдер
44
Фальке
4
Иццо
4
Иццо
44
Фальке
88
Эденилсон
19
Бергдич
19
Бергдич
88
Эденилсон
99
Ньянг
22
Боррьелло
22
Боррьелло
99
Ньянг
Остались в запасе
Сампдория
Дженоа
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
14
Лука Риццо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
14
Лука Риццо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сампдория - Дженоа
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Дженоа
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+