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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Динамо (мол)
Краснодар (мол) - Динамо (мол): обзор матча 30 августа 2014
Краснодар (мол)
30.08.2014, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
1 : 5
Завершен
Динамо (мол)
7'
А. Агеев
37'
Р. Зобнин
45+1'
А. Ташаев
47'
А. Ташаев
68'
А. Ташаев
90+1'
А. Алтунин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Динамо (мол)
90'
+1
ГОЛ! 1:5!
А. Алтунин
87'
Замена
И. Горбунов
️️️️
М. Кузьмин
82'
Замена
Д. Сиднев
️️️️
Г. Морозов
80'
Замена
Г. Аджоев
️️️️
Р. Зобнин
77'
Замена
А. Алтунин
️️️️
А. Катрич
73'
Замена
П. Фарафонов
️️️️
А. Ташаев
Замена
Е. Андриенко
️️️️
А. Батютин
71'
68'
ГОЛ! 1:4!
А. Ташаев
67'
Замена
В. Левин
️️️️
А. Моргунов
Замена
И. Белоус
️️️️
И. Борисов
60'
Замена
А. Марченко
️️️️
Д. Кузьмичёв
50'
48'
Желтая карточка
Р. Зобнин
47'
ГОЛ! 1:3!
А. Ташаев
Замена
П. Марушко
️️️️
Б. Шавлохов
46'
46'
Замена
А. Каташевский
️️️️
Н. Обольский
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Ташаев
37'
ГОЛ! 1:1!
Р. Зобнин
13'
Желтая карточка
А. Ташаев
ГОЛ! 1:0!
А. Агеев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
65
Борис Шавлохов
ЦП
96
Илья Борисов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
14
Александр Моргунов
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Краснодар (мол)
23
Станислав Антипин
ВР
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
41
Евгений Андриенко
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
68
Денис Сиднев
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
67
Павел Фарафонов
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-1-2-2-1
78
Кавлинов
77
Старков
81
Нестеренко
37
Лузин
15
Кузьмичёв
64
Ланин
65
Шавлохов
96
Борисов
72
Батютин
76
Агеев
27
Комличенко
4-1-3-2
31
Лещук
27
Живоглядов
25
Ярмолицкий
17
Иванов
18
Морозов
47
Зобнин
88
Ташаев
14
Моргунов
6
Кузьмин
9
Обольский
77
Катрич
72
Батютин
41
Андриенко
41
Андриенко
72
Батютин
65
Шавлохов
53
Марушко
53
Марушко
65
Шавлохов
15
Кузьмичёв
48
Марченко
48
Марченко
15
Кузьмичёв
96
Борисов
24
Белоус
24
Белоус
96
Борисов
9
Обольский
18
Каташевский
18
Каташевский
9
Обольский
77
Катрич
97
Алтунин
97
Алтунин
77
Катрич
14
Моргунов
88
Левин
88
Левин
14
Моргунов
6
Кузьмин
17
Горбунов
17
Горбунов
6
Кузьмин
88
Ташаев
67
Фарафонов
67
Фарафонов
88
Ташаев
18
Морозов
68
Сиднев
68
Сиднев
18
Морозов
47
Зобнин
17
Аджоев
17
Аджоев
47
Зобнин
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Динамо (мол)
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
96
Александр Максименко
ЦФ
91
Александр Степанов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
83
Андрей Ребриков
ВР
Остались в запасе
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Остались в запасе
96
Александр Максименко
ЦФ
91
Александр Степанов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
83
Андрей Ребриков
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Краснодар (мол) - Динамо (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Иванников
(Ставрополь)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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