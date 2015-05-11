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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Волынь
Металлист - Волынь: обзор матча 11 мая 2015
Металлист
11.05.2015, понедельник, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 3
Завершен
Волынь
73'
В. Приёмов
87'
В. Приёмов
90+3'
А. Беседин
40'
А. Кобахидзе
77'
Э. Бикфалви
89'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Волынь
ГОЛ! 3:3!
А. Беседин
Пас отдал
Е. Селин
90'
+3
Желтая карточка
Е. Селин
90'
+1
89'
ГОЛ! 2:3!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Р. Мемешев
ГОЛ! 2:2!
В. Приёмов
Пас отдал
С. Болбат
87'
Желтая карточка
Ю. Булят
85'
77'
ГОЛ! 1:2!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Р. Мемешев
75'
Замена
Р. Мемешев
️️️️
А. Кобахидзе
ГОЛ! 1:1!
В. Приёмов
73'
Желтая карточка
Н. Ищенко
60'
Замена
С. Назаренко
️️️️
К. Ковальчук
56'
Замена
А. Беседин
️️️️
И. Бобко
54'
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Кобахидзе
Пас отдал
В. Полевой
Желтая карточка
А. Довгий
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
30
Юрица Булят
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
88
Каядо
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
93
Флорентин Матей
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
30
Олег Гуменюк
ПП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлист
1
Денис Сидоренко
ВР
54
Алексей Ковтун
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
86
Владимир Барилко
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
7
Редван Мемешев
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Погорелый
2
Рыжук
32
Ищенко
30
Булят
33
Селин
50
Болбат
8
Ковальчук
6
Довгий
21
Бобко
80
Приёмов
88
Каядо
2-5-3
35
Шуст
14
Полевой
5
Жунич
30
Гуменюк
11
Шарпар
89
Политыло
30
Кобахидзе
31
Шабанов
93
Матей
10
Бикфалви
79
Бабатунде
8
Ковальчук
9
Назаренко
9
Назаренко
8
Ковальчук
21
Бобко
41
Беседин
41
Беседин
21
Бобко
30
Кобахидзе
7
Мемешев
7
Мемешев
30
Кобахидзе
Остались в запасе
Металлист
Волынь
11
Сергей Барилко
ЦП
54
Алексей Ковтун
ЦЗ
86
Владимир Барилко
ЦФ
1
Денис Сидоренко
ВР
43
Юрий Ткачук
ОП
26
Роман Никитюк
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
54
Алексей Ковтун
ЦЗ
86
Владимир Барилко
ЦФ
1
Денис Сидоренко
ВР
43
Юрий Ткачук
ОП
Остались в запасе
26
Роман Никитюк
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Металлист - Волынь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Волынь
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