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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлист
Динамо К - Металлист: обзор матча 01 марта 2015
Динамо К
01.03.2015, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Металлист
52'
Ю. Бельханда
79'
В. Буяльский
90+4'
Е. Чумак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Металлист
ГОЛ! 3:0!
Е. Чумак
Пас отдал
Д. Ленс
90'
+4
Желтая карточка
А. Драгович
90'
+2
Желтая карточка
Д. Мбокани
90'
87'
Замена
В. Барилко
️️️️
Б. Бойчук
86'
Замена
Д. Антонов
️️️️
И. Бобко
84'
Желтая карточка
А. Ковтун
Замена
Е. Чумак
️️️️
Ю. Бельханда
84'
ГОЛ! 2:0!
В. Буяльский
Пас отдал
А. Ярмоленко
79'
58'
Замена
С. Сизый
️️️️
М. Аверьянов
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Д. Ленс
52'
51'
Желтая карточка
К. Ковальчук
Желтая карточка
С. Рыбалка
45'
44'
Желтая карточка
В. Приёмов
43'
Желтая карточка
Ю. Ткачук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
54
Алексей Ковтун
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
42
Егор Чегурко
ЛП
21
Иван Бобко
ЛВ
43
Юрий Ткачук
ОП
56
Максим Аверьянов
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Металлист
75
Артур Денчук
ВР
54
Дмитрий Антонов
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
53
Сергей Сизый
ЦП
86
Владимир Барилко
ЦФ
51
Игорь Козынец
ЦФ
4-4-1-1
1
Шовковский
5
Антунеш
15
Драгович
21
Вида
21
Данило Силва
17
Ленс
29
Буяльский
37
Рыбалка
20
Бельханда
7
Ярмоленко
70
Мбокани
3-1-3-2-1
23
Погорелый
54
Ковтун
32
Ищенко
5
Осман
43
Ткачук
56
Аверьянов
8
Ковальчук
42
Чегурко
10
Бойчук
21
Бобко
80
Приёмов
20
Бельханда
28
Чумак
28
Чумак
20
Бельханда
21
Бобко
54
Антонов
54
Антонов
21
Бобко
10
Бойчук
86
Барилко
86
Барилко
10
Бойчук
56
Аверьянов
53
Сизый
53
Сизый
56
Аверьянов
Остались в запасе
Динамо К
Металлист
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
51
Игорь Козынец
ЦФ
13
Иван Зотько
ЦЗ
75
Артур Денчук
ВР
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
51
Игорь Козынец
ЦФ
13
Иван Зотько
ЦЗ
75
Артур Денчук
ВР
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Динамо К - Металлист
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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