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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Металлист
Волынь - Металлист: обзор матча 07 декабря 2014
Волынь
07.12.2014, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Металлист
33'
А. Кобахидзе
60'
Эдмар
71'
Жажа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Металлист
Замена
О. Гуменюк
️️️️
Р. Мемешев
84'
75'
Замена
А. Радченко
️️️️
К. Вильягра
71'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Жажа
66'
Замена
С. Давыдов
️️️️
В. Гоменюк
Замена
Д. Мариотто Дос Сантос
️️️️
Ф. Матей
65'
60'
ГОЛ! 1:1!
Эдмар
57'
Замена
С. Болбат
️️️️
П. Ребенок
Желтая карточка
Г. Шиш
52'
36'
Желтая карточка
С. Пшеничных
ГОЛ! 1:0!
А. Кобахидзе
Пас отдал
Ф. Матей
33'
Желтая карточка
Р. Бабенко
23'
16'
Желтая карточка
О. Красноперов
Желтая карточка
В. Федорчук
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
8
Эдмар
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
30
Олег Гуменюк
ПП
17
Данило Мариотто Дос Сантос
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
86
Владимир Барилко
ЦФ
46
Артем Радченко
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
3-5-1-1
42
Недилько
16
Шиш
5
Жунич
30
Симинин
31
Шабанов
30
Кобахидзе
5
Федорчук
93
Матей
8
Бабенко
10
Бикфалви
7
Мемешев
3-2-3-2
81
Дишленкович
3
Вильягра
18
Гуйе
6
Торсильери
14
Кобин
19
Пшеничных
82
Ребенок
32
Красноперов
8
Эдмар
70
Жажа
8
Гоменюк
93
Матей
17
Мариотто Дос Сантос
17
Мариотто Дос Сантос
93
Матей
7
Мемешев
30
Гуменюк
30
Гуменюк
7
Мемешев
3
Вильягра
46
Радченко
46
Радченко
3
Вильягра
82
Ребенок
50
Болбат
50
Болбат
82
Ребенок
8
Гоменюк
25
Давыдов
25
Давыдов
8
Гоменюк
Остались в запасе
Волынь
Металлист
4
Иван Рогач
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
86
Владимир Барилко
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
Остались в запасе
4
Иван Рогач
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
Остались в запасе
86
Владимир Барилко
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Волынь - Металлист
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Волынь
Металлист
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