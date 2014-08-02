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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Динамо К
Металлист - Динамо К: обзор матча 02 августа 2014
Металлист
02.08.2014, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
62'
К. Хавьер (П)
14'
А. Кравец
44'
А. Ярмоленко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Динамо К
Желтая карточка
К. Вильягра
85'
85'
Вторая желтая
С. Рыбалка
82'
Замена
Е. Селин
️️️️
Ю. Бельханда
79'
Желтая карточка
Д. Гармаш
Замена
П. Ребенок
️️️️
О. Красноперов
77'
69'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Замена
Х. Мануэль Торрес
️️️️
М. Торсильери
67'
63'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Р. Безус
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Хавьер
62'
Замена
Жажа
️️️️
В. Гоменюк
53'
46'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
А. Драгович
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Ярмоленко
27'
Желтая карточка
С. Рыбалка
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Кравец
Пас отдал
Ю. Бельханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
6
Марсио Азеведо
ЛП
32
Олег Красноперов
ОП
8
Эдмар
(К)
ОП
10
Клейтон Хавьер
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЛВ
90
Роман Безус
ОП
37
Сергей Рыбалка
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
82
Павел Ребенок
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
70
Жажа
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
3-4-2-1
81
Дишленкович
15
Кулаков
6
Торсильери
24
Юссуф
19
Пшеничных
32
Красноперов
8
Эдмар
3
Вильягра
6
Азеведо
10
Хавьер
8
Гоменюк
4-2-1-2-1
1
Шовковский
15
Драгович
21
Данило Силва
21
Вида
8
Макаренко
90
Безус
37
Рыбалка
20
Бельханда
7
Ярмоленко
45
Калитвинцев
11
Кравец
32
Красноперов
82
Ребенок
82
Ребенок
32
Красноперов
6
Торсильери
19
Торрес
19
Торрес
6
Торсильери
8
Гоменюк
70
Жажа
70
Жажа
8
Гоменюк
20
Бельханда
33
Селин
33
Селин
20
Бельханда
15
Драгович
8
Сидорчук
8
Сидорчук
15
Драгович
90
Безус
19
Гармаш
19
Гармаш
90
Безус
Остались в запасе
Металлист
Динамо К
35
Богдан Шуст
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
23
Александр Рыбка
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Металлист - Динамо К
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
ОСК Металлист
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