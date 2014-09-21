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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 21 сентября 2014
ПСЖ
21.09.2014, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Лион
19'
Э. Кавани
84'
С. Умтити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лион
Желтая карточка
Т. Мотта
88'
84'
ГОЛ! 1:1!
С. Умтити
80'
Желтая карточка
Д. Ферри
76'
Замена
А. Бедимо
️️️️
А. Мвуэмба
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Э. Кавани
73'
70'
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
Н. Фекир
Замена
Л. Моура
️️️️
Э. Лавесси
65'
Замена
Т. Мотта
️️️️
Й. Кабай
64'
Желтая карточка
Л. Динь
62'
58'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
С. Мальбранк
Желтая карточка
С. Орье
29'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Динь
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Златан Ибрагимович
(К)
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
26
Сиди Коне
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ЛП
25
Максим Гоналон
(К)
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Стид Мальбранк
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
4
Джордан Ферри
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
19
Мохамед Яттара
ЦФ
4-1-2-1-2
46
Сиригу
12
Динь
4
Луис
5
Маркиньос
92
Орье
8
Матюиди
29
Кабай
6
Верратти
22
Лавесси
10
Кавани
11
Ибрагимович
3-1-4-1-1
1
Лопеш
13
Жалле
14
Умтити
26
Коне
25
Гоналон
4
Ферри
8
Толиссо
10
Мальбранк
7
Мвуэмба
10
Фекир
91
Ляказетт
29
Кабай
8
Мотта
8
Мотта
29
Кабай
10
Кавани
15
Пасторе
15
Пасторе
10
Кавани
22
Лавесси
7
Моура
7
Моура
22
Лавесси
10
Мальбранк
9
Н'Жи
9
Н'Жи
10
Мальбранк
7
Мвуэмба
12
Бедимо
12
Бедимо
7
Мвуэмба
10
Фекир
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
10
Фекир
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
19
Мохамед Яттара
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
Главный тренер
Юбер Фурнье
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Остались в запасе
19
Мохамед Яттара
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Юбер Фурнье
Статистика матча ПСЖ - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:45 (прямая)
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