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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Шальке-04
Бавария - Шальке-04: обзор матча 03 февраля 2015
Бавария
03.02.2015, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
67'
А. Роббен
71'
Б. Хеведес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Шальке-04
Замена
С. Роде
️️️️
М. Вайзер
87'
85'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
К. Боатенг
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
84'
Желтая карточка
М. Вайзер
79'
75'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Сэм
71'
ГОЛ! 1:1!
Б. Хеведес
Пас отдал
С. Сэм
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
Пас отдал
Х. Алонсо
67'
Желтая карточка
М. Бенатиа
64'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Т. Мюллер
56'
48'
Желтая карточка
Б. Хеведес
46'
Замена
Т. Велленройтер
️️️️
Ф. Гифер
Замена
Данте
️️️️
М. Гетце
26'
19'
Пенальти не реализован!
Э. Чупо-Мотинг
Красная карточка
Д. Боатенг
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
33
Сидней Сэм
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Макс Майер
АП
2
Ацуто Учида
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
36
Феликс Платте
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Нойер
17
Боатенг
4
Бенатиа
5
Алаба
24
Бернат
8
Вайзер
31
Швайнштайгер
3
Алонсо
27
Гетце
10
Роббен
13
Мюллер
3-1-3-2-1
13
Гифер
32
Матип
22
Настасич
5
Хеведес
33
Нойштедтер
2
Учида
33
Сэм
28
Фукс
27
Боатенг
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
27
Гетце
4
Данте
4
Данте
27
Гетце
8
Вайзер
17
Роде
17
Роде
8
Вайзер
13
Мюллер
9
Левандовски
9
Левандовски
13
Мюллер
13
Гифер
1
Велленройтер
1
Велленройтер
13
Гифер
27
Боатенг
10
Барнетта
10
Барнетта
27
Боатенг
33
Сэм
10
Сане
10
Сане
33
Сэм
Остались в запасе
Бавария
Шальке-04
25
Пепе Рейна
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
36
Феликс Платте
ЦФ
23
Каан Айхан
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
36
Феликс Платте
ЦФ
23
Каан Айхан
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Бавария - Шальке-04
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Альянц Арена
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