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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 01 ноября 2014
Бавария
01.11.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
72'
Р. Левандовски
85'
А. Роббен (П)
31'
М. Ройс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия Д
Замена
С. Роде
️️️️
Р. Левандовски
88'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Роббен
85'
84'
Желтая карточка
Н. Суботич
81'
Замена
А. Рамос
️️️️
П. Обамеянг
Замена
К. Писарро
️️️️
Т. Мюллер
81'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
72'
71'
Замена
К. Гросскройц
️️️️
С. Кагава
Замена
Ф. Рибери
️️️️
М. Гетце
69'
61'
Желтая карточка
Л. Пищек
46'
Замена
Н. Суботич
️️️️
М. Хуммельс
Желтая карточка
Х. Алонсо
36'
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
П. Обамеянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ОП
3
Хаби Алонсо
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
(К)
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
25
Леопольд Цингерле
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Нойер
24
Бернат
17
Боатенг
4
Бенатиа
5
Алаба
21
Лам
3
Алонсо
10
Роббен
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
3-3-1-2-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
37
Дурм
5
Кель
26
Пищек
22
Мхитарян
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
27
Гетце
7
Рибери
7
Рибери
27
Гетце
9
Левандовски
17
Роде
17
Роде
9
Левандовски
13
Мюллер
14
Писарро
14
Писарро
13
Мюллер
15
Хуммельс
3
Суботич
3
Суботич
15
Хуммельс
10
Кагава
6
Гросскройц
6
Гросскройц
10
Кагава
7
Обамеянг
20
Рамос
20
Рамос
7
Обамеянг
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
25
Леопольд Цингерле
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 20:25 (прямая)
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