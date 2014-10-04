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Хоффенхайм - Шальке-04
Хоффенхайм - Шальке-04: обзор матча 04 октября 2014
Хоффенхайм
04.10.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
14'
Т. Эльюнусси
29'
А. Салаи
83'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Шальке-04
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Р. Фирмино
89'
Желтая карточка
С. Шипплок
88'
Замена
С. Цубер
️️️️
Т. Эльюнусси
83'
83'
ГОЛ! 2:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
А. Учида
75'
Вторая желтая
Ж. Матип
73'
Желтая карточка
К. Фукс
73'
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
70'
Желтая карточка
Ж. Матип
69'
Желтая карточка
Д. Аого
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Салаи
64'
56'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
46'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
М. Хегер
46'
Замена
М. Фридрих
️️️️
Р. Нойштедтер
Желтая карточка
Т. Эльюнусси
43'
Желтая карточка
А. Салаи
34'
ГОЛ! 2:0!
А. Салаи
Пас отдал
Р. Фирмино
29'
ГОЛ! 1:0!
Т. Эльюнусси
Пас отдал
Р. Фирмино
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
38
Кай Хердлинг
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
2-1-4-3
1
Бауманн
25
Зюле
32
Бек
5
Штробль
18
Эльюнусси
13
Руди
27
Швеглер
8
Полански
31
Фолланд
11
Салаи
9
Фирмино
4-2-2-2
1
Ферманн
2
Учида
3
Аого
32
Матип
28
Фукс
6
Хегер
33
Нойштедтер
7
Майер
7
Дракслер
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
9
Фирмино
23
Вестергор
23
Вестергор
9
Фирмино
18
Эльюнусси
7
Цубер
7
Цубер
18
Эльюнусси
11
Салаи
22
Шипплок
22
Шипплок
11
Салаи
33
Нойштедтер
5
Фридрих
5
Фридрих
33
Нойштедтер
6
Хегер
10
Барнетта
10
Барнетта
6
Хегер
13
Чупо-Мотинг
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Хоффенхайм
Шальке-04
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
28
Кристиан Веткло
ВР
31
Марсель Соботтка
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
31
Марсель Соботтка
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Хоффенхайм - Шальке-04
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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