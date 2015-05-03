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Судьи
Главный судья:
Игорь Низовцев (Нижний Новгород)

Амкар-Пермь - Локомотив

03.05.2015, Воскресенье, 16:00 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: "Наш футбол" 15:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 26 тур Амкар-Пермь - Локомотив Молодежные команды: 0 - 3
Товарищеские матчи 2015

19 февраля, четверг 17:00 Локомотив 0:2 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
9 тур
28 сентября, воскресенье 16:00 Локомотив 3:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
16 марта, воскресенье 13:30 Амкар-Пермь 0:0 Локомотив
13 тур
21 октября, понедельник 19:00 Локомотив 4:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
5 мая, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 2:4 Локомотив
13 тур
26 октября, пятница 18:30 Локомотив 1:2 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
24 июля, воскресенье 18:45 Локомотив 4:0 Амкар-Пермь
2 тур
20 марта, воскресенье 14:15 Амкар-Пермь 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 12:00 Амкар-Пермь 1:2 Локомотив
11 тур
15 мая, суббота 14:00 Локомотив 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Локомотив 1:0 Амкар-Пермь
14 тур
19 июля, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
26 октября, воскресенье 12:45 Амкар-Пермь 0:0 Локомотив
12 тур
6 июля, воскресенье 19:00 Локомотив 0:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
29 сентября, суббота 16:30 Амкар-Пермь 1:0 Локомотив
11 тур
20 июня, среда 19:00 Локомотив 0:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2006
29 тур
18 ноября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 1:3 Локомотив
14 тур
6 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Амкар-Пермь 3:4 Локомотив
6 тур
23 апреля, суббота 18:00 Локомотив 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
30 октября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 0:1 Локомотив
2 тур
21 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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