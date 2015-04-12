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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)

Зенит - Рубин

12.04.2015, Воскресенье, 13:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая) Россия. Премьер-лига, 23 тур Зенит - Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
16 тур
3 декабря, среда 17:45 Рубин 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
6 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 6:2 Рубин
2 тур
21 июля, воскресенье 13:30 Рубин 2:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
10 марта, воскресенье 16:00 Рубин 1:0 Зенит
6 тур
25 августа, суббота 16:00 Зенит 1:2 Рубин
Суперкубок России 2012

14 июля, суббота 16:00 Зенит 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
42 тур
2 мая, среда 18:30 Рубин 2:2 Зенит
36 тур
25 марта, воскресенье 16:15 Зенит 1:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Рубин 2:3 Зенит
9 тур
15 мая, воскресенье 16:00 Зенит 2:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Рубин 2:2 Зенит
15 тур
31 июля, суббота 16:00 Зенит 2:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Рубин 0:0 Зенит
15 тур
25 июля, суббота 18:45 Зенит 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
10 августа, воскресенье 19:00 Рубин 4:1 Зенит
3 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Зенит 1:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 19:30 Рубин 1:4 Зенит
10 тур
20 мая, воскресенье 14:00 Зенит 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
24 тур
25 октября, среда 00:00 Рубин 3:0 Зенит
9 тур
14 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
29 октября, суббота 20:00 Зенит 0:1 Рубин
13 тур
26 июня, воскресенье 19:00 Рубин 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 Рубин 1:1 Зенит
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Зенит 4:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Рубин 1:2 Зенит
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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