Зенит - Рубин

|16 тур
|3 декабря, среда
|17:45
|Рубин
|0:1
|Зенит
|24 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Рубин
|2:3
|Зенит
|9 тур
|15 мая, воскресенье
|16:00
|Зенит
|2:2
|Рубин
|17 тур
|10 августа, воскресенье
|19:00
|Рубин
|4:1
|Зенит
|3 тур
|30 марта, воскресенье
|18:00
|Зенит
|1:3
|Рубин
|24 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:30
|Рубин
|1:4
|Зенит
|10 тур
|20 мая, воскресенье
|14:00
|Зенит
|2:1
|Рубин
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|20
|7
|3
|58:17
|+41
|67
|2.
|ЦСКА
|30
|19
|3
|8
|67:27
|+40
|60
|3.
|Краснодар
|30
|17
|9
|4
|52:27
|+25
|60
|4.
|Динамо М
|30
|14
|8
|8
|53:36
|+17
|50
|5.
|Рубин
|30
|13
|9
|8
|39:33
|+6
|48
|6.
|Спартак М
|30
|12
|8
|10
|42:42
|0
|44
|7.
|Локомотив
|30
|11
|10
|9
|31:25
|+6
|43
|8.
|Мордовия
|30
|11
|5
|14
|22:43
|-21
|38
|9.
|Ахмат
|30
|10
|7
|13
|30:30
|0
|37
|10.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|8
|12
|10
|32:36
|-4
|36
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|8
|14
|25:42
|-17
|32
|12.
|Уфа
|30
|7
|10
|13
|26:39
|-13
|31
|13.
|Урал
|30
|9
|3
|18
|31:44
|-13
|30
|14.
|Ростов
|30
|7
|8
|15
|27:51
|-24
|29
|15.
|Торпедо М
|30
|6
|11
|13
|28:45
|-17
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|7
|4
|19
|20:46
|-26
|25