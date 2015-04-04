Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Амкар-Пермь - Рубин

04.04.2015, Суббота, 12:00 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: "Наш футбол" 11:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 21 тур Амкар-Пермь - Рубин Молодежные команды: 1 - 6
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
12 тур
3 ноября, понедельник 16:30 Рубин 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
2 декабря, понедельник 19:30 Рубин 3:0 Амкар-Пермь
8 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 Амкар-Пермь 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
19 апреля, пятница 17:00 Амкар-Пермь 1:1 Рубин
11 тур
7 октября, воскресенье 15:45 Рубин 0:1 Амкар-Пермь
Товарищеские матчи 2012

10 сентября, понедельник 15:00 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
21 сентября, среда 17:00 Амкар-Пермь 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 16:00 Амкар-Пермь 1:1 Рубин
6 тур
24 апреля, воскресенье 14:30 Рубин 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига 2010
20 тур
11 сентября, суббота 19:45 Рубин 3:0 Амкар-Пермь
6 тур
17 апреля, суббота 16:15 Амкар-Пермь 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
25 сентября, пятница 19:00 Рубин 1:2 Амкар-Пермь
9 тур
16 мая, суббота 12:00 Амкар-Пермь 2:2 Рубин
Россия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
24 сентября, среда 19:00 Рубин 0:0
(4:1)п		 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2008
20 тур
31 августа, воскресенье 17:30 Амкар-Пермь 1:2 Рубин
6 тур
20 апреля, воскресенье 14:00 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
1 сентября, суббота 16:00 Амкар-Пермь 2:1 Рубин
9 тур
13 мая, воскресенье 15:30 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Амкар-Пермь 1:0 Рубин
5 тур
16 апреля, суббота 16:00 Рубин 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
30 августа, понедельник 00:00 Амкар-Пермь 2:2 Рубин
11 тур
15 мая, суббота 00:00 Рубин 2:2 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
...
  • Читайте нас: 