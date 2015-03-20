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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Краснодар
Уфа - Краснодар: обзор матча 20 марта 2015
Уфа
20.03.2015, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар
24'
В. Калешин
52'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Краснодар
83'
Замена
В. Быстров
️️️️
П. Мамаев
Замена
Д. Голубов
️️️️
И. Шевченко
80'
72'
Замена
Р. Сигурдссон
️️️️
В. Калешин
Желтая карточка
Д. Тумасян
71'
Замена
М. Семакин
️️️️
Э. Фримпонг
68'
65'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
А. Засеев
56'
52'
ГОЛ! 0:2!
Ари
Пас отдал
М. Перейра
Замена
А. Зинченко
️️️️
Х. Ханджич
46'
40'
Желтая карточка
В. Калешин
Желтая карточка
П. Аликин
34'
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Калешин
Пас отдал
П. Мамаев
Желтая карточка
И. Пауревич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
44
Максим Тишкин
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
70
Николай Сафрониди
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
99
Игорь Шевченко
ПП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
4-2-3-1
1
Юрченко
44
Тишкин
34
Тумасян
3
Аликин
70
Сафрониди
29
Пауревич
13
Засеев
10
Марсиньо
5
Фримпонг
99
Шевченко
99
Ханджич
4-5-1
31
Дикань
17
Калешин
14
Мартынович
4
Гранквист
98
Петров
10
Перейра
15
Широков
10
Ахмедов
10
Мамаев
18
Газинский
39
Ари
99
Ханджич
47
Зинченко
47
Зинченко
99
Ханджич
5
Фримпонг
14
Семакин
14
Семакин
5
Фримпонг
99
Шевченко
85
Голубов
85
Голубов
99
Шевченко
17
Калешин
6
Сигурдссон
6
Сигурдссон
17
Калешин
10
Мамаев
34
Быстров
34
Быстров
10
Мамаев
10
Перейра
14
Вандерсон
14
Вандерсон
10
Перейра
Остались в запасе
Уфа
Краснодар
16
Сергей Веремко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
20
Руслан Аджинджал
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
20
Руслан Аджинджал
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Уфа - Краснодар
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
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