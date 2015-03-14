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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Арсенал
Локомотив - Арсенал: обзор матча 14 марта 2015
Локомотив
14.03.2015, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
66'
А. Зотов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Арсенал
84'
Желтая карточка
Я. Муха
Желтая карточка
Д. Тарасов
84'
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
76'
73'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
В. Рыжков
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
П. Шкулетич
70'
66'
ГОЛ! 0:1!
А. Зотов
Пас отдал
А. Хагуш
63'
Замена
А. Лях
️️️️
С. Кузнецов
46'
Замена
А. Зотов
️️️️
В. Корытько
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Шешуков
46'
31'
Желтая карточка
С. Маслов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Арсенал
82
Ян Муха
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
(К)
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
18
Сергей Сухарев
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
90
Андрей Лях
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
4-1-4-1
1
Гилерме
55
Янбаев
14
Чорлука
4
Дюрица
49
Шишкин
7
Шешуков
11
Касаев
11
Буссуфа
99
Фернандеш
19
Самедов
32
Шкулетич
4-2-3-1
82
Муха
14
Хагуш
23
Калешин
19
Осипов
8
Тесак
18
Кашчелан
18
Сухарев
10
Корытько
28
Рыжков
10
Кузнецов
14
Маслов
7
Шешуков
23
Тарасов
23
Тарасов
7
Шешуков
32
Шкулетич
10
Павлюченко
10
Павлюченко
32
Шкулетич
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
10
Кузнецов
90
Лях
90
Лях
10
Кузнецов
28
Рыжков
24
Смирнов
24
Смирнов
28
Рыжков
10
Корытько
21
Зотов
21
Зотов
10
Корытько
Остались в запасе
Локомотив
Арсенал
22
Илья Лантратов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Локомотив - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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