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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
Кубань (ЛФЛ) - Краснодар: обзор матча 03 декабря 2014
Кубань (ЛФЛ)
03.12.2014, среда, 20:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
57'
Г. Букур
20'
М. Перейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
89'
Желтая карточка
М. Измайлов
86'
Замена
Р. Сигурдссон
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
А. Ещенко
85'
Желтая карточка
А. Тлисов
83'
79'
Желтая карточка
Р. Лаборде
Желтая карточка
Шандао
73'
68'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
П. Мамаев
66'
Желтая карточка
В. Калешин
ГОЛ! 1:1!
Г. Букур
57'
Желтая карточка
Ш. Каборе
53'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
В. Игнатьев
46'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Перейра
Пас отдал
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Георге Букур
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
11
Гонсало Буено
АП
31
Сергей Каретник
ПП
26
Секу
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
99
Данило
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
4-2-3-1
31
Беленов
20
Игнатьев
2
Шандао
5
Армаш
38
Ещенко
77
Каборе
8
Тлисов
23
Соснин
71
Попов
11
Букур
6
Бальде
4-5-1
31
Дикань
98
Петров
4
Гранквист
14
Мартынович
17
Калешин
2
Измайлов
18
Газинский
10
Мамаев
10
Перейра
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
20
Игнатьев
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
20
Игнатьев
10
Перейра
6
Сигурдссон
6
Сигурдссон
10
Перейра
10
Мамаев
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Мамаев
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
11
Гонсало Буено
АП
31
Сергей Каретник
ПП
26
Секу
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
99
Данило
ЦФ
72
Андрей Батютин
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
11
Гонсало Буено
АП
31
Сергей Каретник
ПП
26
Секу
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
99
Данило
ЦФ
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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