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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Уфа
Краснодар - Уфа: обзор матча 14 сентября 2014
Краснодар
14.09.2014, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Уфа
7'
Марсиньо
53'
П. Аликин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Уфа
90'
+3
Желтая карточка
В. Галиулин
Желтая карточка
М. Перейра
81'
74'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
Д. Карлос
65'
Желтая карточка
Э. Фримпонг
65'
Замена
В. Галиулин
️️️️
Х. Ханджич
Замена
Р. Лаборде
️️️️
О. Ахмедов
60'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
60'
Желтая карточка
Ю. Газинский
59'
53'
ГОЛ! 0:2!
П. Аликин
Замена
М. Измайлов
️️️️
В. Быстров
52'
46'
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
М. Семакин
31'
Желтая карточка
М. Тишкин
7'
ГОЛ! 0:1!
Марсиньо
Пас отдал
Х. Ханджич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Диего Карлос
ЛВ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Марсиньо
ПВ
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
2
Марат Измайлов
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
6
Виллиам
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
27
Такафуми Акахоши
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
3-5-1-1
88
Синицын
4
Гранквист
6
Сигурдссон
55
Енджейчик
22
Жоаозиньо
10
Перейра
10
Ахмедов
18
Газинский
34
Быстров
18
Бурмистров
39
Ари
4-2-1-2-1
1
Юрченко
33
Сухов
34
Тумасян
3
Аликин
44
Тишкин
29
Пауревич
13
Засеев
14
Семакин
10
Марсиньо
11
Карлос
99
Ханджич
10
Ахмедов
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Ахмедов
34
Быстров
2
Измайлов
2
Измайлов
34
Быстров
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
11
Карлос
70
Сафрониди
70
Сафрониди
11
Карлос
99
Ханджич
21
Галиулин
21
Галиулин
99
Ханджич
14
Семакин
5
Фримпонг
5
Фримпонг
14
Семакин
Остались в запасе
Краснодар
Уфа
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
90
Никита Безлихотнов
ПВ
16
Сергей Веремко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
6
Виллиам
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
27
Такафуми Акахоши
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
16
Сергей Веремко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
6
Виллиам
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
27
Такафуми Акахоши
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Краснодар - Уфа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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