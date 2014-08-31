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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Уфа
Рубин - Уфа: обзор матча 31 августа 2014
Рубин
31.08.2014, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
44'
М. Канунников
90+5'
Марсиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Уфа
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Марсиньо
Желтая карточка
Т. Бурлак
90'
+4
Замена
С. Азмун
️️️️
К. Эдуардо
80'
75'
Желтая карточка
Д. Тумасян
Замена
С. Кисляк
️️️️
О. Кузьмин
66'
Травма
О. Кузьмин
64'
63'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
В. Галиулин
Замена
М. Девич
️️️️
И. Портнягин
62'
54'
Замена
Х. Ханджич
️️️️
Д. Карлос
44'
Желтая карточка
П. Аликин
ГОЛ! 1:0!
М. Канунников
Пас отдал
И. Портнягин
44'
36'
Замена
И. Пауревич
️️️️
Т. Акахоши
29'
Желтая карточка
А. Засеев
17'
Желтая карточка
М. Тишкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
40
Благо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
44
Максим Тишкин
ЛЗ
3
Павел Аликин
(К)
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
34
Денис Тумасян
ПЗ
11
Диего Карлос
ЛВ
21
Вагиз Галиулин
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Марсиньо
ПВ
27
Такафуми Акахоши
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
9
Камиль Муллин
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
6
Виллиам
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Харис Ханджич
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
4
Кверквелия
90
Бурлак
23
Кузьмин
22
Эдуардо
40
Благо
21
Оздоев
61
Карадениз
99
Канунников
97
Портнягин
4-2-1-2-1
1
Юрченко
34
Тумасян
33
Сухов
3
Аликин
44
Тишкин
21
Галиулин
13
Засеев
14
Семакин
10
Марсиньо
11
Карлос
27
Акахоши
23
Кузьмин
15
Кисляк
15
Кисляк
23
Кузьмин
97
Портнягин
32
Девич
32
Девич
97
Портнягин
22
Эдуардо
20
Азмун
20
Азмун
22
Эдуардо
21
Галиулин
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
21
Галиулин
27
Акахоши
29
Пауревич
29
Пауревич
27
Акахоши
11
Карлос
99
Ханджич
99
Ханджич
11
Карлос
Остались в запасе
Рубин
Уфа
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
9
Камиль Муллин
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
16
Сергей Веремко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
6
Виллиам
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
9
Камиль Муллин
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
6
Виллиам
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Рубин - Уфа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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