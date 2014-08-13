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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Рубин
Арсенал - Рубин: обзор матча 13 августа 2014
Арсенал
13.08.2014, среда, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Рубин
90'
+5
Желтая карточка
М. Вакасо
90'
+2
Желтая карточка
М. Оздоев
85'
Желтая карточка
О. Кузьмин
82'
Замена
И. Портнягин
️️️️
С. Азмун
77'
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Канунников
Желтая карточка
М. Вотинов
74'
74'
Желтая карточка
С. Рыжиков
Замена
Д. Смирнов
️️️️
В. Рыжков
73'
65'
Замена
М. Вакасо
️️️️
В. Дядюн
Замена
С. Кузнецов
️️️️
А. Лях
61'
Замена
И. Ершов
️️️️
С. Маслов
59'
33'
Желтая карточка
Г. Карадениз
27'
Желтая карточка
С. Кверквелия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
18
Младен Кашчелан
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
14
Сергей Маслов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
28
Павел Могилевец
АП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
4-1-3-2
1
Филимонов
18
Кашчелан
19
Осипов
4
Васильев
23
Калешин
90
Лях
27
Игнатьев
14
Маслов
28
Рыжков
45
Вотинов
0
Малоян
4-2-1-3
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
44
Навас
3
Набиуллин
61
Карадениз
21
Оздоев
28
Могилевец
99
Канунников
17
Дядюн
20
Азмун
14
Маслов
22
Ершов
22
Ершов
14
Маслов
90
Лях
10
Кузнецов
10
Кузнецов
90
Лях
28
Рыжков
24
Смирнов
24
Смирнов
28
Рыжков
17
Дядюн
22
Вакасо
22
Вакасо
17
Дядюн
99
Канунников
10
Ливайя
10
Ливайя
99
Канунников
20
Азмун
97
Портнягин
97
Портнягин
20
Азмун
Остались в запасе
Арсенал
Рубин
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Арсенал - Рубин
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
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