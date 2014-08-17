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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Тосно
Химик - Тосно: обзор матча 17 августа 2014
Химик
17.08.2014, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 2
Завершен
Тосно
29'
И. Кузьмичев
41'
П. Карасев (П)
57'
М. Султонов
86'
Н. Зайцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Тосно
86'
ГОЛ! 2:2!
Н. Зайцев
Замена
М. Гащенков
️️️️
Д. Шилов
82'
Замена
В. Ильин
️️️️
И. Кузьмичев
76'
Замена
М. Костюков
️️️️
И. Звягин
75'
72'
Замена
К. Берхамов
️️️️
О. Бабенков
Замена
П. Умарбаев
️️️️
С. Квасов
70'
66'
Замена
А. Пазин
️️️️
Б. Хадарцев
57'
ГОЛ! 2:1!
М. Султонов
53'
Желтая карточка
В. Романенко
46'
Замена
М. Султонов
️️️️
М. Горелишвили
46'
Замена
В. Романенко
️️️️
В. Пономарев
44'
Желтая карточка
А. Павленко
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Карасев
41'
ГОЛ! 1:0!
И. Кузьмичев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
30
Глеб Федотов
ЦП
15
Иван Звягин
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
24
Михаил Горелишвили
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
22
Филипп Постников
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Тосно
35
Артем Смирнов
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
3-3-3-1
12
Загребин
9
Шилов
6
Шустиков
14
Джикия
23
Чернов
18
Карасев
27
Лебамба
30
Федотов
15
Звягин
17
Квасов
11
Кузьмичев
4-2-2-1-1
77
Ревишвили
88
Наваловский
19
Пономарев
3
Зайцев
4
Бабенков
24
Горелишвили
25
Бочков
27
Мурнин
8
Павленко
10
Хадарцев
27
Радченко
17
Квасов
39
Умарбаев
39
Умарбаев
17
Квасов
15
Звягин
77
Костюков
77
Костюков
15
Звягин
9
Шилов
77
Гащенков
77
Гащенков
9
Шилов
11
Кузьмичев
98
Ильин
98
Ильин
11
Кузьмичев
19
Пономарев
77
Романенко
77
Романенко
19
Пономарев
24
Горелишвили
28
Султонов
28
Султонов
24
Горелишвили
10
Хадарцев
11
Пазин
11
Пазин
10
Хадарцев
4
Бабенков
7
Берхамов
7
Берхамов
4
Бабенков
Остались в запасе
Химик
Тосно
22
Филипп Постников
ЦП
16
Дмитрий Гавриков
ВР
77
Руслан Паштов
ПП
Главный тренер
Евгений Харлачев
35
Артем Смирнов
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
22
Филипп Постников
ЦП
16
Дмитрий Гавриков
ВР
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
35
Артем Смирнов
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Химик - Тосно
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Химик
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