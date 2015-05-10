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Судьи
Главный судья:
Андре Марринер (Бирмингем)

Челси - Ливерпуль

10.05.2015, Воскресенье, 18:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 17:25 (прямая) Англия. Премьер-Лига, 36 тур Челси - Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 27 января, вторник 22:45 Челси 1:0 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 20 января, вторник 22:45 Ливерпуль 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
11 тур
8 ноября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
36 тур
27 апреля, воскресенье 17:05 Ливерпуль 0:2 Челси
19 тур
29 декабря, воскресенье 20:00 Челси 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
34 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:2 Челси
11 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Челси 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
37 тур
8 мая, вторник 23:00 Ливерпуль 4:1 Челси
12 тур
20 ноября, воскресенье 20:00 Челси 1:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2011/2012)
Финал
5 мая, суббота 20:15 Челси 2:1 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/4 финала
29 ноября, вторник 23:45 Челси 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
26 тур
6 февраля, воскресенье 19:00 Челси 0:1 Ливерпуль
11 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
37 тур
2 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:2 Челси
8 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2008/2009)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, вторник 22:45 Челси 4:4 Ливерпуль
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 22:45 Ливерпуль 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:0 Челси
9 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Челси 0:1 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/2 финала
ответный матч		 30 апреля, среда 22:45 Челси 3:2 Ливерпуль
1/2 финала
ответный матч		 22 апреля, вторник 22:45 Ливерпуль 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
26 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Челси 0:0 Ливерпуль
3 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 26 9 3 73:32 +41 87
2. Манчестер Сити 38 24 7 7 83:38 +45 79
3. Арсенал 38 22 9 7 71:36 +35 75
4. Манчестер Юн 38 20 10 8 62:37 +25 70
5. Тоттенхэм 38 19 7 12 58:53 +5 64
6. Ливерпуль 38 18 8 12 52:48 +4 62
7. Саутгемптон 38 18 6 14 54:33 +21 60
8. Суонси 38 16 8 14 46:49 -3 56
9. Сток Сити 38 15 9 14 48:45 +3 54
10. Кристал Пэлас 38 13 9 16 47:51 -4 48
11. Эвертон 38 12 11 15 48:50 -2 47
12. Вест Хэм 38 12 11 15 44:47 -3 47
13. Вест Бромвич 38 11 11 16 38:51 -13 44
14. Лестер 38 11 8 19 46:55 -9 41
15. Ньюкасл 38 10 9 19 40:63 -23 39
16. Сандерленд 38 7 17 14 31:53 -22 38
17. Астон Вилла 38 10 8 20 31:57 -26 38
18. Халл Сити 38 8 11 19 33:51 -18 35
19. Бернли 38 7 12 19 28:53 -25 33
20. КПР 38 8 6 24 42:73 -31 30
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