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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Суонси
Арсенал - Суонси: обзор матча 11 мая 2015
Арсенал
11.05.2015, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
85'
Б. Гомис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Суонси
85'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Д. Монтеро
79'
Замена
М. Барроу
️️️️
Н. Дайер
73'
Замена
Б. Гомис
️️️️
К. Сун-Юн
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
О. Жиру
68'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Ф. Коклен
66'
60'
Замена
Д. Ричардс
️️️️
А. Ранхель
59'
Травма
А. Ранхель
38'
Желтая карточка
Д. Шелви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
22
Анхель Ранхель
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
3
Нил Тэйлор
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ОП
4
Джек Корк
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Натан Дайер
ПВ
10
Гильфи Сигурдссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Оспина
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
2
Бельерин
13
Коклен
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
4-2-1-2-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
6
Фернандес
5
Уилльямс
22
Ранхель
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
26
Шелви
12
Дайер
10
Монтеро
10
Сигурдссон
13
Коклен
10
Уилшир
10
Уилшир
13
Коклен
9
Жиру
32
Уолкотт
32
Уолкотт
9
Жиру
22
Ранхель
6
Ричардс
6
Ричардс
22
Ранхель
12
Дайер
77
Барроу
77
Барроу
12
Дайер
40
Ки Сун-Юн
18
Гомис
18
Гомис
40
Ки Сун-Юн
Остались в запасе
Арсенал
Суонси
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
25
Герхард Треммель
ВР
7
Леон Бриттон
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
7
Леон Бриттон
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Арсенал - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:55 (прямая)
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