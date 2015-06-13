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Расписание матчей
Евро-2024
Дания - Сербия
Дания - Сербия: обзор матча 13 июня 2015
Дания
13.06.2015, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 6 тур
2 : 0
Завершен
Сербия
13'
Ю. Поульсен
87'
Я. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Сербия
90'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
А. Митрович
ГОЛ! 2:0!
Я. Поульсен
87'
81'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
А. Льяич
Замена
А. Кристенсен
️️️️
В. Квист
77'
Замена
Л. Вибе
️️️️
Ю. Поульсен
73'
65'
Замена
Ф. Костич
️️️️
З. Тошич
63'
Желтая карточка
А. Коларов
Замена
Я. Поульсен
️️️️
М. Крон-Дели
61'
Желтая карточка
В. Квист
58'
Желтая карточка
С. Кьер
46'
Пенальти не реализован!
Д. Аггер
34'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Н. Бендтнер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
17
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
21
Неманья Матич
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Зоран Тошич
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Радован Чурчич
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
21
Лассе Вибе
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
17
Мортен Расмуссен
ЦФ
Сербия
12
Живко Живкович
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
0
Душан Баста
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
4
Радосав Петрович
ОП
4
Лука Миливойевич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
0
Петар Шкулетич
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
17
Поульсен
4
Аггер
4
Кьер
6
Якобсен
23
Хейбьерг
7
Квист
2
Крон-Дели
10
Эриксен
11
Бендтнер
20
Поульсен
4-1-1-2-2
1
Стойкович
6
Иванович
19
Максимович
5
Настасич
4
Коларов
21
Матич
15
Фейса
7
Тошич
22
Льяич
9
Митрович
8
Маркович
7
Квист
13
Кристенсен
13
Кристенсен
7
Квист
2
Крон-Дели
18
Поульсен
18
Поульсен
2
Крон-Дели
20
Поульсен
21
Вибе
21
Вибе
20
Поульсен
22
Льяич
21
Джуричич
21
Джуричич
22
Льяич
7
Тошич
11
Костич
11
Костич
7
Тошич
9
Митрович
0
Шкулетич
0
Шкулетич
9
Митрович
Остались в запасе
Дания
Сербия
18
Даниэль Васс
ЦП
16
Стефан Андерсен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пионе Систо
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
17
Мортен Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
12
Живко Живкович
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
0
Душан Баста
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
4
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Радован Чурчич
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
16
Стефан Андерсен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пионе Систо
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
17
Мортен Расмуссен
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
0
Душан Баста
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
4
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Радован Чурчич
Статистика матча Дания - Сербия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Паркен
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