Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Мальта - Италия
Мальта - Италия: обзор матча 13 октября 2014
Мальта
13.10.2014, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 3 тур
0 : 1
Завершен
Италия
23'
Г. Пелле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Италия
Замена
Э. Коэн
️️️️
А. Шембри
85'
76'
Замена
А. Огбонна
️️️️
Г. Пелле
73'
Красная карточка
Л. Бонуччи
Замена
К. Балдаччино
️️️️
Д. Минтофф
72'
65'
Замена
С. Джовинко
️️️️
Ч. Иммобиле
59'
Замена
А. Аквилани
️️️️
А. Флоренци
43'
Желтая карточка
М. Дармиан
Желтая карточка
Р. Бриффа
41'
Красная карточка
М. Мифсуд
27'
23'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пелле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
17
Райан Камильери
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
11
Роуэн Мускат
ЦП
15
Джон Минтофф
ЦП
8
Родерик Бриффа
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
23
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Клаудио Маркизио
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Мальта
23
Николас Велла
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
3
Стив Беццина
ЦЗ
22
Райан Шичлуна
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Италия
14
Маттиа Перин
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Марко Пароло
ЦП
11
Андреа Поли
ЦП
14
Альберто Аквилани
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
22
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
3-5-2
1
Хогг
17
Камильери
22
Мускат
5
Агиус
15
Минтофф
8
Бриффа
7
Файлла
4
Фенеч
11
Мускат
9
Мифсуд
13
Шембри
3-2-3-2
1
Буффон
24
Флоренци
19
Бонуччи
3
Кьеллини
13
Дармиан
23
Паскуаль
6
Кандрева
6
Верратти
8
Маркизио
9
Пелле
17
Иммобиле
13
Шембри
10
Коэн
10
Коэн
13
Шембри
15
Минтофф
21
Балдаччино
21
Балдаччино
15
Минтофф
9
Пелле
5
Огбонна
5
Огбонна
9
Пелле
24
Флоренци
14
Аквилани
14
Аквилани
24
Флоренци
17
Иммобиле
10
Джовинко
10
Джовинко
17
Иммобиле
Остались в запасе
Мальта
Италия
22
Райан Шичлуна
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
23
Николас Велла
ВР
3
Стив Беццина
ЦЗ
12
Джастин Хабер
ВР
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
14
Маттиа Перин
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Марко Пароло
ЦП
11
Андреа Поли
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
22
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
22
Райан Шичлуна
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
23
Николас Велла
ВР
3
Стив Беццина
ЦЗ
12
Джастин Хабер
ВР
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Остались в запасе
14
Маттиа Перин
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Марко Пароло
ЦП
11
Андреа Поли
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
22
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Мальта - Италия
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Национальный стадион
Новости команд
Все
Мальта
Италия
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
00:41
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:26
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
13 ноября
1
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:26
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
11 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Мальта – Андорра: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
00:41
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
13 ноября
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+