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Расписание матчей
Евро-2024
Люксембург - Испания
Люксембург - Испания: обзор матча 12 октября 2014
Люксембург
12.10.2014, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 3 тур
0 : 4
Завершен
Испания
27'
Д. Сильва
42'
П. Алькасер
69'
Д. Коста
88'
Х. Бернат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Испания
88'
ГОЛ! 0:4!
Х. Бернат
Пас отдал
Родриго
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
М. Мутш
86'
82'
Замена
Родриго
️️️️
Д. Коста
Замена
Б. Паял
️️️️
Д. Да Мота
76'
75'
Желтая карточка
Ж. Пике
70'
Замена
Педро
️️️️
Д. Сильва
70'
Замена
Х. Бернат
️️️️
А. Иньеста
69'
ГОЛ! 0:3!
Д. Коста
Пас отдал
С. Бускетс
Желтая карточка
Л. Янс
68'
62'
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
Д. Тюрпель
️️️️
К. Мартинс
61'
Желтая карточка
Д. Хольтер
43'
42'
ГОЛ! 0:2!
П. Алькасер
Пас отдал
Д. Сильва
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
3
Матиас Йениш
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Коке
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
22
Антонио Луиси
ПВ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Испания
23
Кико Касилья
ВР
1
Икер Касильяс
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
14
Андер Итурраспе
ЦП
11
Педро
ПВ
9
Родриго
ЦФ
7
Рауль Гарсия
ЦФ
2-1-5-2
1
Жубер
2
Шано
7
Филлипс
8
Мартинс
17
Мутш
18
Янс
7
Жерсон
19
Хольтер
3
Йениш
9
Да Мота
11
Бенси
4-1-2-1-2
1
Де Хеа
2
Карвахаль
3
Пике
4
Бартра
18
Альба
5
Бускетс
8
Коке
6
Иньеста
21
Сильва
19
Коста
9
Алькасер
9
Да Мота
10
Паял
10
Паял
9
Да Мота
8
Мартинс
20
Тюрпель
20
Тюрпель
8
Мартинс
17
Мутш
21
Девилье
21
Девилье
17
Мутш
6
Иньеста
12
Бернат
12
Бернат
6
Иньеста
21
Сильва
11
Педро
11
Педро
21
Сильва
19
Коста
9
Родриго
9
Родриго
19
Коста
Остались в запасе
Люксембург
Испания
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
1
Антони Морис
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
22
Антонио Луиси
ПВ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
23
Кико Касилья
ВР
1
Икер Касильяс
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
14
Андер Итурраспе
ЦП
7
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
1
Антони Морис
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
22
Антонио Луиси
ПВ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Остались в запасе
23
Кико Касилья
ВР
1
Икер Касильяс
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
14
Андер Итурраспе
ЦП
7
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Люксембург - Испания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Жози Бартель
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