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Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Лихтенштейн
Россия - Лихтенштейн: обзор матча 08 сентября 2014
Россия
08.09.2014, понедельник, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 1 тур
4 : 0
Завершен
Лихтенштейн
4'
М. Бюхель (АГ)
50'
Ф. Бургмайер (АГ)
54'
Д. Комбаров (П)
65'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Лихтенштейн
86'
Замена
С. Вольфингер
️️️️
И. Квинтанс
73'
Замена
Р. Губзер
️️️️
М. Польверино
Замена
Ю. Лодыгин
️️️️
И. Акинфеев
72'
ГОЛ! 4:0!
А. Дзюба
Пас отдал
А. Кокорин
65'
64'
Замена
Д. Брендле
️️️️
М. Кристен
Замена
М. Оздоев
️️️️
А. Дзагоев
64'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Комбаров
54'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ф. Бургмайер
50'
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Кержаков
46'
26'
Желтая карточка
М. Фрик
19'
Желтая карточка
С. Визер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Бюхель
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
11
Франц Бургмайер
ЛЗ
10
Марио Фрик
ЦЗ
10
Сандро Визер
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ПЗ
0
Матиас Кристен
ЛП
23
Мишель Польверино
ОП
18
Николас Хаслер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ПП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Россия
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
17
Олег Шатов
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Максим Канунников
ЦФ
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
0
Бурак Эрис
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
9
Саймон Кене
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
4-3-1-2
1
Акинфеев
23
Комбаров
4
Игнашевич
24
Березуцкий
19
Смольников
9
Дзагоев
8
Глушаков
19
Самедов
6
Черышев
11
Кержаков
9
Кокорин
4-1-4-1
0
Йеле
5
Квинтанс
10
Фрик
10
Визер
11
Бургмайер
23
Польверино
15
Йилдыз
18
Хаслер
13
Бюхель
0
Кристен
11
Саланович
1
Акинфеев
12
Лодыгин
12
Лодыгин
1
Акинфеев
9
Дзагоев
7
Оздоев
7
Оздоев
9
Дзагоев
11
Кержаков
22
Дзюба
22
Дзюба
11
Кержаков
23
Польверино
17
Губзер
17
Губзер
23
Польверино
5
Квинтанс
20
Вольфингер
20
Вольфингер
5
Квинтанс
0
Кристен
2
Брендле
2
Брендле
0
Кристен
Остались в запасе
Россия
Лихтенштейн
16
Артем Ребров
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Олег Шатов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
20
Алексей Ионов
ПВ
20
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
0
Бурак Эрис
ЦП
9
Саймон Кене
ЦФ
1
Бенджамин Бюхель
ВР
7
Филлип Эрне
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Остались в запасе
16
Артем Ребров
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Олег Шатов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
20
Алексей Ионов
ПВ
20
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
0
Бурак Эрис
ЦП
9
Саймон Кене
ЦФ
1
Бенджамин Бюхель
ВР
7
Филлип Эрне
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Рене Паурич
Статистика матча Россия - Лихтенштейн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:50 (прямая)
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