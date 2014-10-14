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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Ирландия
Германия - Ирландия: обзор матча 14 октября 2014
Германия
14.10.2014, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ирландия
71'
Т. Кроос
90+3'
Д. О'Ши
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Ирландия
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. О'Ши
Пас отдал
Д. Хендрик
Замена
С. Руди
️️️️
К. Беллараби
85'
76'
Замена
В. Хулахан
️️️️
С. Куинн
ГОЛ! 1:0!
Т. Кроос
71'
Замена
М. Крузе
️️️️
Ю. Дракслер
70'
67'
Желтая карточка
М. Уилсон
62'
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Р. Кин
54'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Г. Уилэн
Замена
Л. Подольски
️️️️
М. Гинтер
46'
41'
Желтая карточка
Г. Уилэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
4
Маттиас Гинтер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марио Гетце
АП
20
Карим Беллараби
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
17
Стивен Уорд
ЛЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
18
Дэвид Мейлер
ПЗ
11
Джеймс МакКлин
ЛП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Гленн Уилэн
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
10
Робби Кин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Германия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
19
Себастьян Руди
ЦП
23
Макс Крузе
ЦФ
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Даррон Гибсон
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
15
Энтони Стоукс
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нойер
5
Хуммельс
17
Боатенг
2
Рюдигер
15
Дурм
4
Гинтер
8
Кроос
7
Дракслер
11
Гетце
20
Беллараби
13
Мюллер
4-3-1-2
1
Форд
18
Мейлер
20
Уилсон
4
О'Ши
17
Уорд
6
Уилэн
22
Куинн
11
МакКлин
7
МакГиди
10
Кин
14
Уолтерс
20
Беллараби
19
Руди
19
Руди
20
Беллараби
4
Гинтер
10
Подольски
10
Подольски
4
Гинтер
7
Дракслер
23
Крузе
23
Крузе
7
Дракслер
6
Уилэн
13
Хендрик
13
Хендрик
6
Уилэн
10
Кин
18
Гибсон
18
Гибсон
10
Кин
22
Куинн
20
Хулахан
20
Хулахан
22
Куинн
Остались в запасе
Германия
Ирландия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
Главный тренер
Йоахим Лев
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
15
Энтони Стоукс
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
15
Энтони Стоукс
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Германия - Ирландия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
- : -
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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