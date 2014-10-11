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Расписание матчей
Евро-2024
Польша - Германия
Польша - Германия: обзор матча 11 октября 2014
Польша
11.10.2014, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 2 тур
2 : 0
Завершен
Германия
51'
А. Милик
88'
С. Мила
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Германия
Желтая карточка
Л. Пищек
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
С. Мила
Пас отдал
Р. Левандовски
88'
85'
Желтая карточка
К. Беллараби
Замена
А. Енджейчик
️️️️
Я. Вавржиняк
84'
Травма
Я. Вавржиняк
83'
82'
Замена
М. Крузе
️️️️
А. Рюдигер
76'
Замена
Л. Подольски
️️️️
А. Шюррле
Замена
С. Мила
️️️️
А. Милик
75'
71'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
К. Крамер
Замена
В. Собота
️️️️
К. Гросицки
70'
Желтая карточка
Р. Левандовски
56'
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
Пас отдал
Л. Пищек
51'
23'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
Л. Шукала
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Томаш Йодловиц
ОП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
7
Аркадиуш Милик
ЦП
11
Камил Гросицки
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
9
Андре Шюррле
ЛП
0
Кристоф Крамер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марио Гетце
АП
20
Карим Беллараби
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Артур Боруц
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
17
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
5
Вальдемар Собота
ЛП
18
Себастьян Мила
ЦП
23
Филип Стажиньски
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
23
Михал Кухарчик
ЦФ
Германия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
19
Себастьян Руди
ЦП
23
Макс Крузе
ЦФ
3-4-2-1
1
Щесны
14
Вавржиняк
4
Шукала
15
Глик
13
Рыбус
6
Йодловиц
10
Крыховяк
20
Пищек
7
Милик
11
Гросицки
9
Левандовски
4-1-2-2-1
1
Нойер
15
Дурм
2
Рюдигер
17
Боатенг
5
Хуммельс
0
Крамер
8
Кроос
9
Шюррле
20
Беллараби
11
Гетце
13
Мюллер
7
Милик
18
Мила
18
Мила
7
Милик
14
Вавржиняк
3
Енджейчик
3
Енджейчик
14
Вавржиняк
11
Гросицки
5
Собота
5
Собота
11
Гросицки
0
Крамер
7
Дракслер
7
Дракслер
0
Крамер
9
Шюррле
10
Подольски
10
Подольски
9
Шюррле
2
Рюдигер
23
Крузе
23
Крузе
2
Рюдигер
Остались в запасе
Польша
Германия
23
Филип Стажиньски
ЦП
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Артур Боруц
ВР
17
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
23
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
23
Филип Стажиньски
ЦП
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Артур Боруц
ВР
17
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
23
Михал Кухарчик
ЦФ
Остались в запасе
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Адам Навалка
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Польша - Германия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Национальный стадион
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